Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmenin atama takvimini ve şube dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atayarak ağırlıklı olarak deprem travmasını tedavi etmek üzere afet bölgelerine göndereceklerini söylemesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi