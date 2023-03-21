Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmenin atama takvimini ve şube dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atayarak ağırlıklı olarak deprem travmasını tedavi etmek üzere afet bölgelerine göndereceklerini söylemesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum… https://t.co/1RNfOH5A5k — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2023

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi