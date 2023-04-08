Derin müzik ve sanat sohbeti, Canan Yolaç, Ayşegül Kayabay, Fikriye Korkunç ve dünyaca ünlü İranlı sanatçı Reza Drahşani gibi cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak, geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonu da taşıyor.