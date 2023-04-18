‘Artful Living’ konsepti ile eğlence, sanat ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak, İletişim stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit’in moderatörlüğünü yaptığı sohbette Ayhan Sicimoğlu’nu konuk etti.

‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşisine aralarında Damat Tween’in sahibi Süleyman Orakçı, modacı Ferruh Karakaşlı, Kiss FM’in sahibi Cüneyt Ortan, NLP Danışmanı ve yazar Barış Muslu, yazar Şengül Boybaş ve Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tan gibi pek çok tanınmış isim renk kattı.

Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak, geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonu da taşıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi