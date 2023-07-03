Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 4 Temmuz Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 32°: Parçalı bulutlu

İzmir 36°: Güneşli

Bursa 33°: Güneşli

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Muğla 32°: Güneşli

Manisa 38°: Güneşli

Karabük 33°: Yer yer sağanak yağışlı

Bitlis 31°: Güneşli

Bolu 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Nevşehir 32°: Parçalı bulutlu

Aksaray 34°: Parçalı bulutlu

Ağrı 29°: Parçalı bulutlu