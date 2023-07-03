Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 4 Temmuz Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 32°: Parçalı bulutlu
İzmir 36°: Güneşli
Bursa 33°: Güneşli
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 38°: Güneşli
Karabük 33°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 31°: Güneşli
Bolu 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Nevşehir 32°: Parçalı bulutlu
Aksaray 34°: Parçalı bulutlu
Ağrı 29°: Parçalı bulutluKaynak: HABER MERKEZİ