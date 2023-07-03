Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 4 Temmuz Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde hava yer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 31°: Güneşli

Bursa 33°: Güneşli

Tekirdağ 31°: Güneşli

Edirne 34°: Parçalı bulutlu

Sakarya 31°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 32°: Güneşli

Yalova 32°: Güneşli

Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 32°: Parçalı bulutlu

Aksaray 34°: Parçalı bulutlu

Konya: 33°:Güneşli

Eskişehir 33°: Güneşli

Kırıkkale 35°: Parçalı bulutlu

Çankırı 33°: Parçalı bulutlu

Kayseri 34°: Güneşli

Yozgat 29°: Parçalı bulutlu

Sivas 29°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 32°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 36°: Güneşli

Manisa 38°: Güneşli

Muğla 32°: Parçalı bulutlu

Aydın 39°: Güneşli

Çanakkale 34°: Güneşli

Denizli 38°: Güneşli

Balıkesir 33°: Güneşli

Uşak 33°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Manisa ise güneşli olacak.

Adana 34°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 32°: Bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Güneşli

Isparta 33°: Parçalı bulutlu

Manisa 38°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman parçalı bulutlu olacak.

Gaziantep 38°: Güneşli

Adıyaman 39°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 41°: Güneşli

Mardin 37°: Güneşli

Siirt 39°: Güneşli

Şanlıurfa 41°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor. Karabük ve Bolu ise yağışlı olacak.

Amasya 34°: Güneşli

Bayburt 27°: Parçalı bulutlu

Bolu 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Giresun 26°: Güneşli

Kastamonu 30°: Parçalı bulutlu

Sinop 25°: Parçalı bulutlu

Karabük 33°: Yer yer sağanak yağışlı

Ordu 27: Güneşli

Rize 27°: Güneşli

Trabzon 27°: Güneşli

Zonguldak 26°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.

Ağrı 29°: Parçalı bulutlu

Ardahan 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Bitlis 31°: Güneşli

Erzurum 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Kars 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 36°: Güneşli

Tunceli 35°: Güneşli

Muş 33°: Güneşli

Şırnak 36°: Güneşli

Van 28°: Güneşli

Hakkari 34°: Parçalı bulutlu



