Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 4 Temmuz Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde hava yer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 31°: Güneşli
Bursa 33°: Güneşli
Tekirdağ 31°: Güneşli
Edirne 34°: Parçalı bulutlu
Sakarya 31°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 32°: Güneşli
Yalova 32°: Güneşli
Kocaeli 32°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 32°: Parçalı bulutlu
Aksaray 34°: Parçalı bulutlu
Konya: 33°:Güneşli
Eskişehir 33°: Güneşli
Kırıkkale 35°: Parçalı bulutlu
Çankırı 33°: Parçalı bulutlu
Kayseri 34°: Güneşli
Yozgat 29°: Parçalı bulutlu
Sivas 29°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 32°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 36°: Güneşli
Manisa 38°: Güneşli
Muğla 32°: Parçalı bulutlu
Aydın 39°: Güneşli
Çanakkale 34°: Güneşli
Denizli 38°: Güneşli
Balıkesir 33°: Güneşli
Uşak 33°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Manisa ise güneşli olacak.
Adana 34°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 32°: Bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Güneşli
Isparta 33°: Parçalı bulutlu
Manisa 38°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman parçalı bulutlu olacak.
Gaziantep 38°: Güneşli
Adıyaman 39°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 41°: Güneşli
Mardin 37°: Güneşli
Siirt 39°: Güneşli
Şanlıurfa 41°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor. Karabük ve Bolu ise yağışlı olacak.
Amasya 34°: Güneşli
Bayburt 27°: Parçalı bulutlu
Bolu 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Giresun 26°: Güneşli
Kastamonu 30°: Parçalı bulutlu
Sinop 25°: Parçalı bulutlu
Karabük 33°: Yer yer sağanak yağışlı
Ordu 27: Güneşli
Rize 27°: Güneşli
Trabzon 27°: Güneşli
Zonguldak 26°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 29°: Parçalı bulutlu
Ardahan 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 31°: Güneşli
Erzurum 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Kars 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 36°: Güneşli
Tunceli 35°: Güneşli
Muş 33°: Güneşli
Şırnak 36°: Güneşli
Van 28°: Güneşli
Hakkari 34°: Parçalı bulutlu