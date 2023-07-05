4 Temmuz 2023 reyting sonuçları! MasterChef Türkiye All Star, Dönence, Kendi Düşen Ağlamaz... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Salı akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki MasterChef Türkiye All Star, Dönence, Kendi Düşen Ağlamaz... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 4 Temmuz 2023 Salı akşamı reyting sonuçları...

4 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada tv8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Dönence" dizisi, 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Kanal D'nin yeni dizisi "Dönence", 3.sırada Show TV'de tekrarı ekrana gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.