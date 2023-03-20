Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıllarda kendisinden  25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

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Bu evlilik sonrası oğlu ile arası açılan Seda Sayan, eşiyle birlikte yaptırdıkları bir düzine estetik ameliyetlarla çokça konuşulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, aldığı 4 milyon dolarlık evini paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı.

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Evinin her köşesi paylaşan Sayan, takipçileri tarafından beğeni yorum yağmuruna tutuldu.  

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi