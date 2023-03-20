Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıllarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilik sonrası oğlu ile arası açılan Seda Sayan, eşiyle birlikte yaptırdıkları bir düzine estetik ameliyetlarla çokça konuşulmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, aldığı 4 milyon dolarlık evini paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı.

Evinin her köşesi paylaşan Sayan, takipçileri tarafından beğeni yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi