Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 20°: Hava açık ve gökgürültülü yağmurlu
Bursa 21° : Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Tekirdağ 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Edirne 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırklareli 19° : Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Yalova 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Kocaeli 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Çok bulutlu
Aksaray 22°: Parçalı bulutlu
Konya: 22°:Çok bulutlu
Eskişehir 22°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Kırıkkale 21°: Çok bulutlu
Çankırı 21°: Çok bulutlu
Kayseri 19°: Çok bulutlu
Yozgat 17°: Parçalı bulutlu
Sivas 18°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 24°: Hava açık ve yağmurlu
Manisa 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Aydın 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 22° :Hava bulutlu ve yağmurlu
Balıkesir 25°: Hava açık ve yağmurlu
Bursa 21° : Yoğun sağanak yağmurlu
Uşak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 29°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Hatay 28°: Parçalı bulutlu
Mersin 28°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 25°: Parçalı bulutlu
Isparta 19°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu
Mardin 16°: Parçalı bulutlu
Siirt 22°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 23°: Parçalı bulutlu
Bayburt 12°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kastamonu 22°: Parçalı bulutlu
Sinop 26°: Parçalı bulutlu
Rize 19°: Parçalı bulutlu
Trabzon 18°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 18°: Çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 14°: Parçalı bulutlu
Ardahan 12° : Parçalı bulutlu
Erzurum 14°: Parçalı bulutlu
Kars: 15°: Parçalı bulutlu
Malatya: 19°: Parçalı bulutlu
Tunceli 18°: Parçalı bulutlu
Van 12° : Parçalı bulutlu
Hakkari 16° : Parçalı bulutlu
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