Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın  yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 20°: Hava açık ve gökgürültülü yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Tekirdağ 16°:  Hava bulutlu ve  yağmurlu

Edirne 20°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırklareli 19° :  Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kocaeli 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın  parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 20°:  Çok bulutlu

Aksaray 22°: Parçalı bulutlu

Konya: 22°:Çok bulutlu

Eskişehir 22°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

12 Mayıs Cuma Ankara Namaz Saatleri 12 Mayıs Cuma Ankara Namaz Saatleri

Kırıkkale 21°: Çok bulutlu

Çankırı 21°: Çok bulutlu

Kayseri 19°: Çok bulutlu

Yozgat 17°:  Parçalı bulutlu

Sivas 18°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 24°:  Hava açık ve yağmurlu

Manisa 24°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Aydın 22°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 22° :Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 25°:  Hava açık ve yağmurlu

Bursa 21° : Yoğun sağanak yağmurlu

Uşak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Hatay 28°: Parçalı bulutlu

Mersin 28°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 28°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 25°: Parçalı bulutlu

Isparta 19°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu

Mardin 16°:  Parçalı bulutlu

Siirt 22°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 23°: Parçalı bulutlu

Bayburt 12°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kastamonu 22°:  Parçalı bulutlu

Sinop 26°:  Parçalı bulutlu

Rize 19°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 18°:  Parçalı bulutlu

Zonguldak 18°:  Çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu

Erzurum 14°:  Parçalı bulutlu

Kars: 15°: Parçalı bulutlu

Malatya: 19°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 18°: Parçalı bulutlu

Van 12° : Parçalı bulutlu

Hakkari 16° : Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ