Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 20°: Hava açık ve gökgürültülü yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Tekirdağ 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Edirne 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırklareli 19° : Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kocaeli 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 20°: Çok bulutlu

Aksaray 22°: Parçalı bulutlu

Konya: 22°:Çok bulutlu

Eskişehir 22°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Kırıkkale 21°: Çok bulutlu

Çankırı 21°: Çok bulutlu

Kayseri 19°: Çok bulutlu

Yozgat 17°: Parçalı bulutlu

Sivas 18°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 24°: Hava açık ve yağmurlu

Manisa 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Aydın 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 22° :Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 25°: Hava açık ve yağmurlu

Bursa 21° : Yoğun sağanak yağmurlu

Uşak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Hatay 28°: Parçalı bulutlu

Mersin 28°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 25°: Parçalı bulutlu

Isparta 19°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu

Mardin 16°: Parçalı bulutlu

Siirt 22°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 23°: Parçalı bulutlu

Bayburt 12°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kastamonu 22°: Parçalı bulutlu

Sinop 26°: Parçalı bulutlu

Rize 19°: Parçalı bulutlu

Trabzon 18°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 18°: Çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 14°: Parçalı bulutlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu

Erzurum 14°: Parçalı bulutlu

Kars: 15°: Parçalı bulutlu

Malatya: 19°: Parçalı bulutlu

Tunceli 18°: Parçalı bulutlu

Van 12° : Parçalı bulutlu

Hakkari 16° : Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ