Beyaz Tv de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu Ebru Şancı, Sinan Akçıl'ın " 4 tane imam nikahlı eşim var boşayamadım daha" sözlerini eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in Youtube'de yayınlanan programına katılan Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamlarda bulunmuştu. İmam nikahını sevdiğini söyleyen Akçıl, " 4 tane imam nihahlı eşim var daha boşanamadım. Burada ki kameraya 12 defa boş ol, boş ol desem boşanmış olur muyum" sözleri olay yaratmıştı.

Ebru Şancı, imam nikahının hakkını ver diye eleştirdiği Sinan Akçıl'a şu sözlerle seslendi;

"Bu olaya nereden bakarsan bak tam anlamıyla rezalet. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Sen önce imam nikahını o bahsettiğin kadınlara doğru şekilde yapmıyorsun. Ama sana bu fırsatı veren kadınları da Allah Islah etsin. Sizler ancak zaten böyle bir Youtube programında bir boş ol'u hak ediyorsunuz. Burası laik bir ülke. Sinan'ın bu yaptığı kadınlara en büyük hakarettir" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi