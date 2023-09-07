Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai ve 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucuyla silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 76 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA