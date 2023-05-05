Vatandaşları, 6 Mayıs’ta Maltepe Miting Alanı’nda düzenlenecek ‘Büyük İstanbul Buluşması’na davet eden İmamoğlu, “Ayrışmak yok. Oylarımız Millet İttifakı’na” dedi. “Bugünkü iktidarın şu anki halini anlıyorum” diyen İmamoğlu, “Şu anda iktidar, en tepeden en aşağıya kadar nasıl öfkeli görüyorsunuz değil mi? Nasıl saldırıyorlar? Yani bugünden sana bakıyor, mesela seni vatan haini ilan ediyor. Ona oy veriyorsan, ‘Sen bendensin’ diyor, ‘Sen yerli ve millisin.’ Neredeyse utanmasalar, ‘Seni cennete, seni cehenneme’ diyerek bugünden oraya yollayacaklar. Haşa! Haşa! Bunların şirazesi kaymış. Dengelerini kaybetmişler. Niye ben bunları iyi anlıyorum biliyor musunuz? 2019’daki 23 Haziran'dan önceki günlerde de aynı böyleydiler. Hatırlayın; bana ‘Sisi mi’ demediler, başka neler dediler? Hatırlayın. Bunların aklı sulandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunları acilen evlerine gönderme vakti geldi. Tıpış tıpış evlerine göndereceğiz. Millet iktidara gelecek, bir avuç insan evine gidecek. Ülkemizin geleceğinde çocukların, gençlerin hayallerini bu memlekette kurduğu, kendini onurlu bir vatandaş hissettiği bir dönemi var etmek için yeni bir dönemi başlatacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarının İstanbul ayağında Kağıthane, Sultangazi, Zeytinburnu ve Bahçelievler’de vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu’nun ilk adresi Kağıthane oldu. Gültepe’den başlayan Kağıthane turu, Nurtepe Metro Meydanı’nda halk buluşmasına dönüştü. Meydanı dolduran coşkulu kalabalık, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

“BÜYÜK BİR SÜRECE İMZA ATACAĞIZ, ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ”

Kağıthane ilçesine yaptıkları hizmetleri özetleyen İmamoğlu, “Kağıthane'nin her hususunda yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her köşesinde güzel işler üretiyoruz. Birincisi; sizlere 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. İkincisi; biz yarın Maltepe Miting Alanı’nda hep birlikte coşkuyla bir araya geleceğiz. Mesela Kağıthane, buraya geldiğinin 10 katı oraya gelecek çoluk, çocuk, genç, emeklisi, işçisi, iş insanı… Biz yarın ülkemizin ekonomisini konuşacağız. İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine ekonomik süreci nasıl tutarlı yöneteceğimizi anlatacağız. Çok güçlü kadromuz var. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile hep birlikte orada büyük bir sürece imza atacağız. Çok başarılı olacağız” dedi.

“GENÇLERİMİZİN UMUTLARINI BU ÜLKEDE DİPDİRİ AYAKTA TUTACAĞIZ”

Ülkeyi milletle birlikte yöneteceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Millet İttifakı diyor ki, ‘Bu seçim parti seçimi değil; bu seçim yozlaşmış, adaletin yere düştüğü, hukukun yere düştüğü, milletin ve devletin itibarının yere düştüğü, ne yazık ki uluslararası süreçlerde dış ilişkilerimizin yere düştüğü bir ortamda hep birlikte memleketin hem kurallarını hem kurumlarını ayağa kaldıracağız. Çocuklarımız için ayağa kaldıracağız, mini minnacık çocuklarımız için. Gençlerimiz için ayağa kaldıracağız. Gençlerimizin umutlarını bu ülkede dipdiri ayakta tutacağız. Gençlerimizin, hanımefendilerin, annelerin evlerindeki mutfak yangınını biz söndüreceğiz. Bu ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliği biz ortadan kaldıracağız. Eğitimdeki sorunları, kafası karışık öğretmenlerimizi, kafası karışık çocuklarımızı, gençlerimizi, anneleri, babaları hep birlikte biz ayağa kaldıracağız. Memleketi bütün sorunlarını biz çözeceğiz” diye konuştu.

“BUGÜNKÜ İKTİDARIN ŞU ANKİ HALİNİ ANLIYORUM”

“Bugünkü iktidarın şu anki halini anlıyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Niye anlıyorum? Şu anda iktidar, en tepeden en aşağıya kadar nasıl öfkeli görüyorsunuz değil mi? Nasıl saldırıyorlar? Yani bugünden sana bakıyor, mesela seni vatan haini ilan ediyor. Ona oy veriyorsan, ‘Sen bendensin’ diyor, ‘Sen yerli ve millisin.’ Neredeyse utanmasalar, ‘Seni cennete, seni cehenneme’ diyerek bugünden oraya yollayacaklar. Haşa! Haşa! Bunların şirazesi kaymış. Dengelerini kaybetmişler. Niye ben bunları iyi anlıyorum biliyor musunuz? 2019’daki 23 Haziran'dan önceki günlerde de aynı böyleydiler. Hatırlayın; bana ‘Sisi mi’ demediler, başka neler dediler? Hatırlayın. Bunların aklı sulandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunları acilen evlerine gönderme vakti geldi. Bunları evlerine göndereceğiz. Gitsinler çoluklarına, çocuklarına, eşlerine hizmet etsinler. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Tıpış tıpış evlerine göndereceğiz. Millet iktidara gelecek, millet. Bir avuç insan evine gidecek. Bu memleketin 86 milyon insanı vatanı için, milleti için, o güzelim canım bayrağı için, geleceği için, hak, hukuk, adalet için, gençlik için iktidara gelecek. Duymayan kalmasın. Herkes söylesin. Neyi söylesin biliyor musunuz? ‘Ekrem İmamoğlu dedi ki, ‘Aramızda kalsın’ dedi. Vallahi de billahi de kazanıyoruz’ desin. ‘Milletçe kazanıyoruz’ desin. Anlaştık mı? Ne diyeceğiz? ‘Millet kazanıyor’ diyeceğiz, millet.”

“YARIN HEP BİRLİKTE MALTEPE'DEYİZ”

“Yarın hep birlikte Maltepe'deyiz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Onlar gibi kötü konuşan kimse yok. Ağzından bal damlayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Ağzından mal damlayan, ona yakın ben varım orada. Bekliyorum sizi ve bekliyoruz. Hep birlikte yarın Maltepe'de buluşacağız. Kalan günlerimizi bu sürece ayıracağız. Bu seçim, geleceğimizin seçimi. Gençler, arkadaşlarınızla konuşun. Ayrışmak yok. Oylarımız Millet İttifakı’na. ‘Oylarımız, onların güzel geleceğini hazırlayacak 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na’ diyeceksiniz. Çalışacaksınız. Hanımefendiler; komşularınızla konuşun, eşinizle, dostunuzla konuşun, evlatlarınızla konuşun. Büyüklerinizle, alışveriş yaptığınız bakkalla, marketle konuşun. ‘Bakın bu insanlar güzel konuşuyor. Öbürleri, bu insanları ayrıştırıyor. Millet usandı. Bak bunlar kazanacak. Oy vermeyenlere bile hizmet edecekler. Aynen İstanbul'da olduğu gibi’ deyin. Bunu yapacağız. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? İki; 14 Mayıs günü, seçim günü sandıklarda görev alacağız. Sandıklarda partiler üzerinden görev alacağız. Eğer partiler üzerinden görev alamayan varsa, Türkiye Gönüllüleri’ne üye olacak. Üç; ‘Oy kullandım, ben eve gideyim, oy kullandım, ben pikniğe gideyim’ yok. O gün, o canım bayrağımızla okulların önünde, sokaklarda, caddelerde milletin demokrasi bayramında o günü birlikte geçirmeye, görev almaya hazır mıyız? Sonuncusunu da ben söyleyeyim size o zaman, hiç sormayayım: Her şey çok güzel olacak. Aramızda kalsın tekrar; vallahi de billahi de kazanıyoruz. Millet kazanıyor, millet. Çocuklar kazanıyor, gençler kazanıyor. Milletimiz kazanıyor.”

SULTANGAZİ’DE İMAMOĞLU İZDİHAMI

Kağıthane’den Sultangazi’ye geçen İmamoğlu, ilçe turunu Gazi Mahallesi’nde noktaladı. İsmetpaşa Caddesi’ni hınca hınç dolduran vatandaşlar, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu’nu taşıyan otobüs, vatandaşların izdihama varan yoğun ilgisi nedeniyle hem buluşma öncesinde hem de konuşma sonrasında yol almakta zorlandı. Konuşma yaptığı Gazi Mahallesi sakinlerini, “Burası, kardeşlik mahallesi. Burası, birliktelik mahallesi. Buradan coşku çıkar, birliktelik çıkar. Buradan mutluluk, huzur tesis edilir. Onun için hepinizi çok seviyorum” sözleriyle selamladı. “Burada size Sultangazi'yle ilgili elbette çok şey anlatabilirim” diyen İmamoğlu, “Çözdüğümüz imar sorunları, başlattığımız kreşler, yollardaki trafik düzenlemelerimiz, açtığımız ve yenilediğimiz parklar, özellikle Cebeci'yle ilgili taş ocağının bıraktığı sorunları minimize eden çalışmalarımız birçok konuyu anlatabilirim. Ama bugün burada başka bir şey için varız” dedi.

“UMUDUN TOHUMLARINI EKTİĞİMİZ BU ANI HİÇ UNUTMAYALIM”

“Tarihi bir dönemin şahitleriyiz” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz, burada bulunduğumuz bu anı hiç unutmayalım. Sözleştiğimiz bu anı hiç unutmayalım. Umudun tohumlarını ektiğimiz bu anı hiç unutmayalım. Çünkü, ileride yıllar sonra çocuklarımızın bir arada, evlatlarımızın mutlu, huzurlu adaletle yoğrulmuş bir memlekette yaşadıklarını gördüğümüzde diyeceğiz ki, ‘O tohumlardan birini Gazi Mahallesi'nin göbeğinde, milletçe hep birlikte atmıştık’ diyeceğiz. Bir seçime gidiyoruz ve bu seçim tarihi bir seçim. Bu seçim, bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim, ‘O kişiye, bu kişiye’ oy verme seçimi değil. Bu seçim, ‘Ahmet gitsin, Mehmet gelsin’ seçimi değil. Bu seçim, milletimizi zora sokan, adaleti yerle bir eden, hukuku yerle bir eden, liyakati memleketimizde ne yazık ki yok sayan, insanlarını ayrıştıran, insanlarını kutuplaştıran, ne yazık ki adaletli bir gelir ortamını yok eden ve milletimizi fakirleştiren, mutfaktaki yangını artıran, zamları, enflasyonu hayatımızın gerçeği haline getiren bir sürece, bir rejime, bir yönteme, bir idari sisteme, bir avuç insana ‘güle güle’ deme seçimi. Bu seçimin adı; hak, hukuk, adalet seçimi.”

GENÇLERE SESLENDİ: “SAKIN AYRIŞMAYIN”

“Sevgili gençler, özellikle size sesleniyorum. Sakın ayrışmayın. Güzel kızlar, pırlanta delikanlılar; sakın ayrışmayın. Bu seçimin adı, ‘birleşe kazanacağız seçimi.’ Çünkü ayrışma zamanı değil. Bu seçimi, demokrasiyi yeniden inşa seçimi olarak kabul edin. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti güçlendiren, devleti erdemli bir biçimde vatandaşına hizmet eden… Evet, devlet güçlü olacak. Ama vatandaşına karşı devlet, şefkatini gösterecek, vicdanını gösterecek, adaletini gösterecek. Devlet, insanını sevecek, sevecek. ‘Bana oy verenler, vermeyenler’ demeyecek. ‘Oralı, buralı’ demeyecek. İnsanını inancıyla, etnik kökeniyle ayrıştırmayacak. Benim milletimin tamamı burada, kalbimin içinde. Bize, erdemli bir yönetim süreci lazım. İşte tam da böyle bir süreçte bu seçim, hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, erdemli, devlet tecrübesi yukarıda, insanını ayırmayan bir ahlaka sahip 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme seçimidir.”

“BU SEÇİM, HEP BİRLİKTE OLMA SEÇİMİ”

“Biz güçlüyüz. Bu seçim, hep birlikte olma seçimi. Size söz; bu kardeşiniz hepinize söz veriyor. Bu kardeşiniz, bu hemşehriniz Belediye Başkanı olduğu andan itibaren insan ayırt etmemeye gayret ederek, bunların durdurduğu işleri yaparak, bunların engellemelerine rağmen milletini mutlu etmeye çalışarak, ‘oy veren vermeyen’ diye tek bir gün ayırt etmeyerek görev yapmaya çalışan Belediye Başkanınız olarak, inşallah bu seçimden sonra en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, milletimin tamamına, bütün şehirlere, Hakkari’den Edirne'ye, Diyarbakır'dan Muğla'ya, Hatay'dan, Adana'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Malatya'dan, Gaziantep'ten, bütün deprem bölgesinden Sinop'a, Trabzon'a, milletimin her ocağını, her evini kucaklayarak çalışacağıma Gazi Mahallesi'nin göbeğinde, ‘Gazi sözü’ veriyorum, söz.”

“ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN HAYALLERİNİ BU MEMLEKETTE KURDUĞU BİR DÖNEMİ VAR ETMEK İÇİN YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ”

“Sevgili hemşehrilerim, yarın büyük bir demokrasi şöleni var. Yarın Maltepe Miting Alanı’na, burada gördüğüm Gazi Mahalleli hemşerilerim, sevgili dostlarım bunun 10 katı, 20 katı geleceğiz mi? Orası demokrasi şöleni. Ama şölen yeni başlıyor. Orada hep birlikte buluşacağız. Ülkemizin ekonomisini konuşacağız. Ülkemizin geleceğinde çocukların, gençlerin hayallerini bu memlekette kurduğu, kendini onurlu bir vatandaş hissettiği bir dönemi var etmek için yeni bir dönemi başlatacağız. Ben şimdi buradan Zeytinburnu’na, oradan Bahçelievler'e geçeceğim. Sonra da akşam Yenikapı'ya, Hıdırellez'e bekliyorum sizi. Hızır yoldaşınız olsun. Hıdırellez'de buluşalım.”

İmamoğlu, Zeytinburnu Adliye Meydanı ve Bahçelievler Şehit Yarbay Cesur Parkı’nda da coşkulu kalabalıklara hitap etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ