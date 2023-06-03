Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 4 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 19°: Yağmurlu
İzmir 26°: Bulutlu
Bursa 22°: Yağmurlu
Adana 27°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı
Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Muğla 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Manisa 26°: Bulutlu
Karabük 20°: Yağmurlu
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Yağmurlu
Nevşehir 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 20°: Hafif yağmurlu
Ağrı 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlıYENİGÜN HABER MERKEZİ