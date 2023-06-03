Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 4 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 19°: Yağmurlu

İzmir 26°: Bulutlu

Bursa 22°: Yağmurlu

Adana 27°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Muğla 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Manisa 26°: Bulutlu

Karabük 20°: Yağmurlu

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°: Yağmurlu

Nevşehir 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 20°: Hafif yağmurlu

Ağrı 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı YENİGÜN HABER MERKEZİ