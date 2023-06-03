Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 4 Haziran Pazar
günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 23°: Parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu
Bursa 22°: Yağmurlu
Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu
Edirne 27°:Parçalı bulutlu
Sakarya 23°: Yağmurlu
Kırklareli 24°: Parçalı bulutlu
Yalova 23°: Sağanak yağışlı
Kocaeli 23°: Yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 19°: Yağmurlu
Aksaray 20°: Hafif yağmurlu
Konya: 19°: Yağmurlu
Eskişehir 19°: Yağmurlu
Kırıkkale 20°: Sağanak yağışlı
Çankırı 19°: Yağmurlu
Kayseri 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Yozgat 17°: Yağmurlu
Sivas 19°: Yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 26°: Bulutlu
Manisa 26°: Bulutlu
Aydın 26°: Yağmurlu
Çanakkale 27°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Yağmurlu
Balıkesir 22°: Parçalı bulutlu
Uşak 19°: Yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yağışlı olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.
Adana 27: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı
Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Hatay 26°: Parçalı bulutlu
Mersin 25°: Yağmurlu
Osmaniye 25°: Sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 25°: Hava açık
Isparta 20°: Yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık olması bekleniyor. Mardin ve Siirt’te havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 27°: Hava açık
Adıyaman 29°: Hava açık
Diyarbakır 33° : Hava açık
Mardin 28°:Parçalı bulutlu
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 32°: Hava açık
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 22°: Yağmurlu
Bayburt 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Yağmurlu
Giresun 20°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 16°: Yağmurlu
Sinop 18°: Yağmurlu
Karabük 20°: Yağmurlu
Ordu 22° : Sağanak yağışlı
Rize 21°: Sağanak yağışlı
Trabzon 21°: Yağmurlu
Zonguldak 20°: Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Ardahan 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 27°: Parçalı bulutlu
Tunceli 27°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Parçalı bulutlu
Şırnak 27°: Hava açık
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 25°: Hava açık
YENİGÜN HABER MERKEZİ