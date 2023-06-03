Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 4 Haziran Pazar

günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 23°: Parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu

Bursa 22°: Yağmurlu

Tekirdağ 25°: Parçalı bulutlu

Edirne 27°:Parçalı bulutlu

Sakarya 23°: Yağmurlu

Kırklareli 24°: Parçalı bulutlu

Yalova 23°: Sağanak yağışlı

Kocaeli 23°: Yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 19°: Yağmurlu

Aksaray 20°: Hafif yağmurlu

Konya: 19°: Yağmurlu

Eskişehir 19°: Yağmurlu

Kırıkkale 20°: Sağanak yağışlı

Çankırı 19°: Yağmurlu

Kayseri 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Yozgat 17°: Yağmurlu

Sivas 19°: Yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 26°: Bulutlu

Manisa 26°: Bulutlu

Aydın 26°: Yağmurlu

Çanakkale 27°: Parçalı bulutlu

Denizli 27°: Yağmurlu

Balıkesir 22°: Parçalı bulutlu

Uşak 19°: Yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yağışlı olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.

Adana 27: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Antalya 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Hatay 26°: Parçalı bulutlu

Mersin 25°: Yağmurlu

Osmaniye 25°: Sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 25°: Hava açık

Isparta 20°: Yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık olması bekleniyor. Mardin ve Siirt’te havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 27°: Hava açık

Adıyaman 29°: Hava açık

Diyarbakır 33° : Hava açık

Mardin 28°:Parçalı bulutlu

Siirt 33°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 32°: Hava açık

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 22°: Yağmurlu

Bayburt 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°: Yağmurlu

Giresun 20°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 16°: Yağmurlu

Sinop 18°: Yağmurlu

Karabük 20°: Yağmurlu

Ordu 22° : Sağanak yağışlı

Rize 21°: Sağanak yağışlı

Trabzon 21°: Yağmurlu

Zonguldak 20°: Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Ardahan 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 27°: Parçalı bulutlu

Tunceli 27°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Parçalı bulutlu

Şırnak 27°: Hava açık

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 25°: Hava açık

YENİGÜN HABER MERKEZİ