3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Kupası Elemeleri ve Kadınlar Ligi müsabakaları için 5 Haziran'da Kocaeli'de kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Kupası Elemeleri'nde 10-11 Haziran tarihlerinde Slovakya’da mücadele edecek. Kadınlar Ligi'nde ise 9-10 Haziran tarihlerinde Fransa’da, 12-13 Haziran’da Azerbaycan’da yer alacak.

Didem Süer'in çalıştırdığı 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Işılay Eğin (Botaş), Melike Yalçınkaya (Çankaya Üniversitesi), İlknur Yıldızhan Çetin (Elazığ İl Özel İdare), Doğa Adıcan (Fenerbahçe Alagöz Holding), Miray Uzunoğlu (HDI Sigorta Yalova VIP), Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol), Gülşah Duman Bıçakçı, Duygu Özen, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Nihal Güngör Yıldırım, Ebru Torun (Tarsus Belediyesi) (AA)