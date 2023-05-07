İstanbul’un aralıksız düzenlenen tek gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler, konser, söyleşi, atölye ve katılımcı grupların oyunlarıyla, gençleri sanatla buluşturmaya başladı. İBB Şehir Tiyatroları 8 sahnesini bir hafta boyunca gençlere ve onların büyük emeklerle hazırladıkları oyunlarına açtı.

Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri öncesi 37. Genç Günler açılış konuşması yapan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

“Bir asrı aşan bir zaman önceydi…

İstanbul’da, dünya savaşının sıcak rüzgârlarının gölgesinde bir tiyatronun kuruluş sancıları çekiliyordu.

Darülbedayi yani Güzellikler Evi’nin doğumu, büyük savaşın hemen öncesinde gerçekleşti.

Bu yangının ortasında açan bir güldü, güzellikti tiyatromuz.

Çok zaman geçmeden başlayan savaşla büyük yara alsa da, ülkenin sanat tutkunu gençleri omuz verdi, Darülbedayi’nin yolculuğu günümüze kadar geldi.

Bu gençler arasında, ustamız, hocamız Muhsin Ertuğrul da vardı,” diyerek sözlerine başladı.

Bizi Buluşturan, “Ortak Dilimiz” Sanattı, Tiyatroydu…

Gençlerin başlattığı sanat yolculuğunun 37 yıl önce yeni bir heyecanı nasıl ortaya çıkardığını şöyle anlattı:

“Bu yolculuk, Perdeci mahlasıyla yazan ustamız Muhsin Ertuğrul’un 12 Eylül öncesi yazdığı bir yazıya “ses”ti. Bu kez bir başka “buhran”ın sancıları çekiliyordu. Ve soruyordu 1978 yılında kaleme aldığı ilk ulusal tiyatro günü bildirisinde Muhsin Ertuğrul: “Şimdi bu sahnede soruyorum sizlere: Kardeşi kardeşe kim kırdırıyor? Hangi katı yürekli, hangi cana kıyıcı, hangi bencil çıkarıyor perde arkasından bu suçsuz yavruları, sinsi sinsi, kukla gibi kullanıyor? Neden? Bunun yanıtını vermek için derin derin düşünmenizi bekliyorum. Büyük kurtarıcı Atatürk, yurtta, dünyada barış, diye bir temel ilke atmıştır. Nerde yurttaki barış? Bu temeli yıkanların art niyetlerini düşünüp bulmak siz sayın seyircilere düşüyor”

Sanat, sanatçı, bir “kahin” gibi geleceğin felaketlerini gören, ruhunda hisseden ve toplumu uyaran biridir. Muhsin Ertuğrul da büyük buhranın, “yurtta barış”ı dinamitleyen çatışmanın ağırlığını hissetmiş, toplumu uyarmıştı.

Ancak kardeş kardeşi kırdı.

Olan oldu…

Genç Günler, gençlik ve sanatı buluşturarak yeni bir heyecanla “barış” rotasında, ustamızın “soru”sunun bir “cevabı” olarak başladı.

Bizi buluşturan, “ortak dilimiz” sanattı, tiyatroydu…

1985 yılında yolculuğuna başlayan Genç Günler, bugün 37 yaşında.”

Sanat Rehberiniz, Barış Ve Kardeşlik İlkeniz, Güzellikler İşiniz Olsun

İşsever konuşmasını geleceğe dair umutlarını ifade ederek tamamladı:

“Bugün, bu yolculuğun 37. durağında, “sanat iyileştirir” düsturuyla düzenlediğimiz, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Daima İleri” sözünün rehberliğinde hazırladığımız programın açılışında beraberiz.

Boğaziçi Gençlik Korosu’nun gençleri Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde, Genç Günler’in ruhuna uygun bir konserle bizlere bir müzik ziyafeti sunacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ni dolduran gençler, sanat rehberiniz, barış ve kardeşlik ilkeniz, güzellikler işiniz olsun.

Sanat, geleceğe umutla bakmak ve birlikte “ortak bir dil” kurmak için elimizde kalan yegane güzellik… Sanatın kıymetini bilerek, sanatla duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek ve “daima ileri”yi hayal ederek, nice 100 yıllar bu ülkede birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum.

Sizleri sevgiyle selamlıyorum…” dedi.

Seyirciler, 37. Genç Günlerin Coşkusunu Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri’yle Yaşadılar

37. Genç Günler’in ilk etkinliği olan Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri’nde, Şef Masis Aram Gözbek’in yönetiminde 30 kişilik orkestra seçkin bir repertuvarla gençlerin karşısına çıktı.

Açılış konserinde Boğaziçi Gençlik Korosu, repertuvarında yer alan;

Ayşem Nerden Geliyon (düz. Masis Aram Gözbek, 1987 & Ahmet Adnan Saygun, 1907-1991)

Witness (düz. Jack Halloran, 1916-1997)

Engel (düz. Oliver Gies, 1973)

Pseudo-Yoik (Jaakko Mantyjarvi, 1963)

Kızılcıklar Oldu Mu (düz. Hakan Önsöz, 1969)

Kara Üzüm Salkımı (düz. Erdal Tuğcular, 1961)

Ben Seni Bulmuş İken (Cenan Akın, 1932)

Run to You (Pentatonix)

Nyon Nyon (Jake Runestad, 1986)

Balleilakka (düz. Ethan Sperry, 1967) adlı eserleri seslendirdi.

Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde 2014 yılında kurulan, 15-26 yaş arası gençlerden oluşan Boğaziçi Gençlik Korosu, 37. Genç Günlerin coşkusunu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yaşattı. Beğeniyle izlenen konser dakikalarca alkışlandı.

Konserin sonunda Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever sanatçılara plaket takdim etti.

37. Genç Günler İç Yapımlarla ve 36 Üniversite Grubunun Oyunlarıyla Devam Edecek

İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatronun içinden Genç Günler için özel tasarlanmış gençlik oyunlarına da yer veriyor. Genç Tiyatro başlığıyla duyurulan bu bölümde bu yıl, Makul Şüphe ve İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar oyunları ilk kez seyirciyle buluşacak.

Makul Şüphe

Suzie Miller’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Emre Narcı’nın yönettiği oyunda Aslı Akın Narcı, Emre Narcı rol alıyor.

Bir cinayet davasının iki jüri üyesi olan Anna ve Mitchell iki yıl sonra lüks bir otel odasında yeniden bir araya gelir. İkili arasında geçen konuşmalardan sonra gerçeği gördüğümüzü sandığımız her seferinde makul şüphe devreye giriyor. Oyun, gerçek ve doğru olduğuna inandığımız şeylere dayanarak aldığımız anlık kararların yalnızca bizim değil, çevremizdekilerin hayatlarını da geri dönülmez şekilde nasıl dönüştürülebileceğini araştırıyor.

İnsan ilişkileri söz konusu olduğunda gerçekten doğru olan nedir?

İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar

Sevim Burak’ın yazdığı, Berfu Aydoğan’ın yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Şebnem Köstem rol alıyor.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sevim Burak, kendi tabiriyle “herkesin masal anlattığı, alıştığı şeyleri dinlediği” 1950-1970 yılları arasında öykücülüğüyle ve sanat anlayışıyla Türk Edebiyatına yepyeni bir hareket getirmiştir. “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” oyununda Melek ve Nıvart adlı iki kadının Kuzguncuk’ta bir konak sahibi Ziya Bey’in bir türlü gelmeyen ölümünden sonra o konakta yıllar içinde yaşadıkları hikâyeler, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelerek düş-oyun-sanrı-gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatım dili ile seyirciye sunulmaktadır.

36 Üniversite Grubu Katılıyor

Üniversitelerin hibrit eğitime geçmesine rağmen, bu yıl konservatuvar, üniversite tiyatro bölümleri ve tiyatro kulüplerinden toplam 36 tiyatro oyunu Genç Günler’de seyirciyle buluşacak.

27. Bedia Muvahhid Ödül Töreni

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 37. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 27. Bedia Muvahhid Ödülü Uğurtan Atakan yönetiminde 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20.30’da Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

SÖYLEŞİLER

İBB Şehir Tiyatroları; 37. Genç Günler’de tiyatronun ustalarıyla birlikte gençlerin ilgisini çekecek konular ve konukları buluşturuyor. Tiyatronun seçkin eserlerini seyrettiğimiz koltuklarımızda bu kez ustalarımızı dinleyeceğiz, bilgi ve görgülerinden faydalanacağız.

Metin Akpınar

8 Mayıs Pazartesi 19.00- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Sinema ve tiyatro tarihimizin usta komedyenlerinden Metin Akpınar; Şehrin Tiyatrosu’na geliyor. Ustamızın tiyatro yolculuğunu, Türkiye’deki ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi, toplumsal hafızamızda hala yer alan komedi filmlerini konuşuyoruz.

Mizah kültürümüzü; en büyük emekçilerinden biri olan Metin Akpınar’dan dinlemek için Şehrin Tiyatrosu’na bekliyoruz.

Zafer Algöz

10 Mayıs Çarşamba 18.00– Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Devlet Tiyatrosu’nda aldığı eğitimle tiyatro hayatına başlayan Zafer Algöz; Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk yolculuğunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndaki ustalık sürecini, oynadığı filmleri anlatıyor. Tecrübe kıymetli bir birikimdir, ustamızın birikimlerinden yararlanmak için Şehrin Tiyatrosu’na bekliyoruz.

Elif Dağdeviren

11 Mayıs Perşembe 19.00- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yapımcı, gazeteci ve aynı zamanda Türkiye’de ilk internet içerik şirketini kuran Elif Dağdeviren, WEB 03’le beraber geçiş yaptığımız dijital dünyanın metaverse’den yapay zekaya başta eğlence sektörü olmak üzere hayatımızda neleri değiştireceğini anlatacak. Teknolojinin bu yeni alanları hayatımızda hangi pratikleri getirirken neleri götürecek? Geleceğin yeni meslek grupları neler olacak? Metaverse ile ilgili bir stand up gösterisi de yapan Dağdeviren dijital evrende eğlenceli ve öncü bir söyleşi gerçekleştirecek.

ATÖLYELER

Yiğit Sertdemir- Yönetmenlik Atölyesi ‘’Oyun Kurucu Olarak Yönetmen’’

7 Mayıs Pazar Saat 18.00-20.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yazar, Yönetmen, Oyuncu, Eğitmen Yiğit Sertdemir, bu kimliklerinin kadrajından yönetmenliğe bakış açısını, yönetmen olarak sahnelemenin diğer öğelerini bir bütüne dönüştürme sürecini ‘’parça-bütün’’ kavramları üzerinde katılımcılarla kendi sahneleme süreçlerinden örnekler vererek zaman zaman soru-cevap bağlamında bir çalışma yapacak.

Dr. Yiğit Kocabıyık-Oyunculuk Atölyesi-‘Stanislavski Sisteminden Hareketle Meisner Tekniğini Deneyimlemek’

8 Mayıs Pazartesi 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

Dr. Yiğit Kocabıyık, 37. Genç Günler kapsamında Tom Cruise, Steve Mcqueen, Sandra Bullock gibi isimlerin de oyunculuk tekniği olarak kullandığı ve son zamanlarda Türkiye’de büyük ilgi gören Meisner Tekniği’nin nasıl bir sistematiğinin olduğunu örnek uygulamalarla paylaşacak.

Tekniğe dair çalışmalarını sürdüren Dr. Yiğit Kocabıyık, oyunculuk eğitimi üzerine yaptığı doktora teziyle birlikte yazdığı makalelerle, Meisner tekniğinin Stanislavski Sistemi’nden farklılık ve benzerlikleri üzerine yazdığı makalelerle bu disiplini tartışmaya açıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu-Yazma Atölyesi ‘’Bir Anlatıcı Olarak Yazma Ve Yazarlık’’

9 Mayıs Salı 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

21. Afife Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Ve Teb Yılın En İyi Oyun Yazarı Ödüllerinin sahibi, Sen İstanbuldan Daha Güzelsin, Fü, Şekersiz, Sevmekten Öldü Desinler, Kader Can, Istırap Korosu, Toz oyunlarının yazarı Murat Mahmut Yazıcıoğlu seyircileri ve eleştirmenleri derinden etkileyen oyunlarının ışığında yazma yolculuğunun aşamalarını, ülkemizde ve dünyada değişen, dönüşen oyun yazarlığı ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

Dr. Öğretim Üyesi Başak Özdoğan-''Sahne Tasarımı Eğitiminde Öncü Bir Ekol; MSGSU Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü''

10 Mayıs 2023 18.00-20.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü, Türkiye’de Güzel sanatlar alanında sahne tasarımı veren ilk bölümdür. Bu bölümün 1962 yılından günümüze dek gelişen tasarım eğitimi anlayışı ve günümüzde yetişen öğrencilerin işlerinden örneklerle birlikte, bir sahne tasarımcısının nasıl bir metotla yaratım sürecini ele aldığı bu atölyenin konusu olacak.

Metaverse Atölye ve Söyleşi - Ata Güneş, İsmail Solak-Black Studio

11 Mayıs Perşembe Saat: 18.00 – 18.45 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Atölyede, metaverse ekosistemi, firmaların bu konudaki yaklaşımları, dünyanın bu teknolojiye ne kadar yakınlıkta olduğu ve Black Studio'nun bu dikeyde neler yaptığı pratiklerle paylaşılacak. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerle ilgili tecrübe ve bilgi aktarımı gerçekleşecek. Black Studio aslen bir metaverse firması; finanstan, teknoloji ve perakendeye kadar pek çok sektörden markayı metaverse & NFT dünyasıyla tanıştıran Black Studio ilk ödüllü metaverse ajansı konumunda. “Decentraland, The Sandbox, Roblox, Spatial gibi popüler metaverse platformlarında markalar için istenilen tüm projeleri uçtan uca hayata geçiriyor.

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