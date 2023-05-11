Ülkesi Finlandiya'da 34 yaşında seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan Sanna Marin, 5 yaşında kızı bulunan ve 3 yıldır resmi evli olduğu kocasından boşanma kararı aldı. Dün ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanma haberini duyuran Marin, şu ifadeleri kullandı;

Bugün birlikte boşanma davası açtık. Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl için ve sevgili kızımız için minnettarız. Biz halen en yakın arkadaş ve sevgi dolu ebeveynleriz”

Parti Danslarıyla Ülke Gündemine Bomba Gibi Düşmüştü

Kovid 19 yasaklarının olduğu yıl gece klübünde Fin şarkıcı Olavi Uusivirta ile sarmaş dolaş eğlenen onun haricinde 2 farklı erkekle öpüşen Finlandiya başbakanı Sanna Marin'in başı bu göüntülerle derde girmişti.

Yasak aşk ve uyuşturucu iddialarıyla zor dönemler yaşayan Sanna Marin, ülkesinde adı "Parti Düşkünü Başbakan" olarak çıkmıştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi