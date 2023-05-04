Yılın En Yüksek Kazançlı Sporcularını Açıkladı: İşte İlk 10 Yılın En Yüksek Kazançlı Sporcularını Açıkladı: İşte İlk 10

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

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