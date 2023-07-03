Sabah Gazetesinin “Mutfak şovundan milyonluk tatil” başlığı ile manşetine taşıdığı iddiada, Kılıçdaroğlu ailesinin Antalya Belek’te geceliği 316 bin TL olan bir otelde tatil yaptığı iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası döneminde evinin mutfağından çektiği videolarda öne çıkan mütevazı yaşama gönderme yapılarak, bir haftalık tatil için 2 milyon 200 bin lira ödendiği iddia edildi.

CHP Teyit: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Sabah gazetesinin bu iddiasına CHP’den yanıt geldi.

Eren Erdem’in Sosyal Medyadan Sorulu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen “CHP Teyit” hesabından söz konusu iddia hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.” İfadelerine yer verildi.

CHP’nin teyit hesabı daha önce de CHP’nin 24 il başkanın istifa ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bilgisini paylaşınca söz konusu iddia yayıncı kuruluşlar tarafından geri çekilmişti.