Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 31 Mayıs Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 23°: Parçalı bulutlu

Bursa 23°: Sağanak yağışlı

Tekirdağ 23°: Parçalı bulutlu

Edirne 27°:Yer yer yağışlı

Sakarya 23°: Sağanak yağışlı

Kırklareli 25°: Parçalı bulutlu

Yalova 24°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 22°: Sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 22°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Yer yer yağışlı

Konya: 14°: Yağmurlu

Eskişehir 19°: Yağmurlu

Kırıkkale 23°: Sağanak yağışlı

Çankırı 22°: Sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Sağanak yağışlı

Yozgat 19°: Sağanak yağışlı

Sivas 19°: Sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Manisa 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

Aydın 24°: Hava açık ve sağanak yağışlı

Çanakkale 26°: Parçalı bulutlu

Denizli 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 24°: Bulutlu ve yer yer yağışlı

Uşak 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Adana'da hava güneşli, Isparta'da ise hava yer yer yağışlı olacak.

Adana 28°: Güneşli

Antalya 23°: Parçalı bulutlu

Hatay 27°: Parçalı bulutlu

Mersin 24°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu

Isparta 21°: Yer yer yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Siirt ise yer yer sağanak yağışlı olacak. Gaziantep 27°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 27°: Güneşli

Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu

Mardin 26°: Parçalı bulutlu

Siirt 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Şanlıurfa 31°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sinop ve Zonguldak'ta ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Hava açık ve gökgürültülü sağanak yağışlı

Bayburt 18°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 19°: Sağanak yağışlı

Giresun 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 21°: Sağanak yağışlı

Sinop 18°: Parçalı bulutlu

Karabük 23°: Hava açık ve sağanak yağışlı

Ordu 20° : Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

Rize 20°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Malatya ve Tunceli'de ise hava parçalı bulutlu olacak.

Ağrı 20°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

Ardahan 19° : Yer yer sağanak yağışlı

Erzurum 19°: Parçalı bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı

Kars: 21°: Sağanak yağışlı

Malatya: 24°: Parçalı bulutlu

Tunceli 24°: Parçalı bulutlu

Muş 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Şırnak 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Van 17° : Gökgürültülü sağanak yağışlı

Hakkari 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

YENİGÜN HABER MERKEZİ



