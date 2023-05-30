Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 31 Mayıs Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 23°: Parçalı bulutlu
Bursa 23°: Sağanak yağışlı
Tekirdağ 23°: Parçalı bulutlu
Edirne 27°:Yer yer yağışlı
Sakarya 23°: Sağanak yağışlı
Kırklareli 25°: Parçalı bulutlu
Yalova 24°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 22°: Sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 22°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Yer yer yağışlı
Konya: 14°: Yağmurlu
Eskişehir 19°: Yağmurlu
Kırıkkale 23°: Sağanak yağışlı
Çankırı 22°: Sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 19°: Sağanak yağışlı
Sivas 19°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Manisa 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
Aydın 24°: Hava açık ve sağanak yağışlı
Çanakkale 26°: Parçalı bulutlu
Denizli 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 24°: Bulutlu ve yer yer yağışlı
Uşak 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Adana'da hava güneşli, Isparta'da ise hava yer yer yağışlı olacak.
Adana 28°: Güneşli
Antalya 23°: Parçalı bulutlu
Hatay 27°: Parçalı bulutlu
Mersin 24°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu
Isparta 21°: Yer yer yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Siirt ise yer yer sağanak yağışlı olacak. Gaziantep 27°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 27°: Güneşli
Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu
Mardin 26°: Parçalı bulutlu
Siirt 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Şanlıurfa 31°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sinop ve Zonguldak'ta ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Hava açık ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Bayburt 18°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 19°: Sağanak yağışlı
Giresun 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 21°: Sağanak yağışlı
Sinop 18°: Parçalı bulutlu
Karabük 23°: Hava açık ve sağanak yağışlı
Ordu 20° : Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
Rize 20°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Malatya ve Tunceli'de ise hava parçalı bulutlu olacak.
Ağrı 20°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
Ardahan 19° : Yer yer sağanak yağışlı
Erzurum 19°: Parçalı bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Kars: 21°: Sağanak yağışlı
Malatya: 24°: Parçalı bulutlu
Tunceli 24°: Parçalı bulutlu
Muş 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Şırnak 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Van 17° : Gökgürültülü sağanak yağışlı
Hakkari 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
YENİGÜN HABER MERKEZİ