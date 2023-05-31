31 Mayıs 2023 tarihinde Gelinim Mutfakta programında günün yemeği olarak Pastane Usulü Supangle yapıldı! Pastane usulü supangle, lezzetli bir sütlü tatlıdır. İşte pastane usulü supangle tarifi;

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

100 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Krema veya dondurma ile servis yapmak için (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın. Ayrı bir kapta un, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Kaynamakta olan sütün içine yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Topaklanmaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Karışım koyulaşıp kaynamaya başladığında, ocağı kısın ve vanilyayı ekleyin. Kısık ateşte 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin. Bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Supangle karışımını ocaktan alın ve bir süre soğuması için bekletin. Ardından isteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz içini ekleyebilirsiniz. Supangleyi kaselere veya servis yapmak istediğiniz başka bir kapta paylaştırın. Üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında en az 2-3 saat, tercihen bir gece boyunca soğutun. Servis yaparken dilimleyin ve isteğe bağlı olarak krema veya dondurma ile süsleyin.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi