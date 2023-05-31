31 Mayıs 2023 tarihinde Gelinim Mutfakta programında günün yemeği olarak Pastane Usulü Supangle yapıldı! Pastane usulü supangle, lezzetli bir sütlü tatlıdır. İşte pastane usulü supangle tarifi;
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı un
3 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
100 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)
Krema veya dondurma ile servis yapmak için (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Ayrı bir kapta un, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Kaynamakta olan sütün içine yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Topaklanmaması için sürekli karıştırmaya devam edin.
- Karışım koyulaşıp kaynamaya başladığında, ocağı kısın ve vanilyayı ekleyin. Kısık ateşte 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin.
- Bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
- Supangle karışımını ocaktan alın ve bir süre soğuması için bekletin. Ardından isteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz içini ekleyebilirsiniz.
- Supangleyi kaselere veya servis yapmak istediğiniz başka bir kapta paylaştırın. Üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında en az 2-3 saat, tercihen bir gece boyunca soğutun.
- Servis yaparken dilimleyin ve isteğe bağlı olarak krema veya dondurma ile süsleyin.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi