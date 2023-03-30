Beşiktaş'ta manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında sanığa 1 yıla kadar hapis talebi

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Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

31 Mart 2023 Cuma yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.