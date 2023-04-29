Caz , Pop sahnelerinin vazgeçilmezlerinden biri olan ve albüm prodüksiyonlarında kendisini fazlaca duyduğumuz ünlü saksafon sanatçısı Anıl Şallıel’in ikinci albümü ‘’Excited’’ Sony Müzik Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.

Şallıel ikinci albümünü, ilk albümü olan 166 Days’in devamı olarak tanımlıyor; doğru şekilde sentezlenmiş ve entegre edilmiş eserler Türk müziği ve Caz müziğinin harman halini dinleyicilerine sunuyor. Şallıel yaptığı türü "Türk Caz Müziği, Türk Caz Musukisi" olarak tanımlarken yeni albümde dinleyicilerine Uzun hava’dan Rap’e , Rap’ten Hicaz soloya , Adana Çiftetellisi’nden , Be Bop’a yol alan ve doğru şekilde armonize edilmiş bir müzik ziyafetine davet ediyor.

Saksafonu batıda kullanılan bir enstrüman olarak bilmekteyiz fakat Anıl Şallıel bu algıyı kırarak saksafonu türk müziğine entegre etmeyi başarmış usta bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor .

Şallıel'in müzikal birikimi çok küçük yaşlardan beri dinlediği, eğitimini aldığı ve geliştirdiği jazz ile sınırlı değil, doğduğu büyüdüğü toprakların müziğine de son derece hakim. Batı müziğinin tampere sesleri kadar Türk Müziğindeki komaları da o derece ustaca kullanıyor, bu sesleri hissederek dinleyicilerine aktarıyor.

On bir şarkılık ikinci albüm çalışması ve bestelerin Şallıel’in kendisine ait olan ‘’ Excited’’ a , dünyaca ünlü ve çok sevilen ses sanatçısı sekiz şarkıda büyülü ve güçlü sesi ile katkıda bulunuyor . Kendisi Türk Müziğinde uzun hava, Azeri müziğinde ise mugham olarak adlandırılan ve batı vokal tarzı ile sentezlenmiş daha önce pek de duymadığınız alışılagelmişin dışında vokal performansları duyacaksınız. Bu projede göz alan kapak fotoğrafını ünlü moda fotoğrafçısı Orkhan Aslanov çekti , tasarımı ise Fatih Kocatürk yaptı . Beneath The Tower isimli şarkıya ise Deniz Taşar rap vokali ile eşlik ediyor.

Mustafa İpekçioğlu , Cafer Nazlıbaş , Furkan Bilgi , Batu Şallıel , Tolga Erzurumlu , Cahit Kutrafalı , Enver Muhamedi , Robert Mehmet İkiz , Ekin Cengizkan , Halil İbrahim Işık , Ozan Musluoğlu , Cengiz Tural , Onur Nar , İstanbul Strings gibi çok değerli müzisyenler bu projede yer alıyor .