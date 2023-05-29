Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 30 Mayıs Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 22°: Sağanak yağışlı
Bursa 21°: Sağanak yağışlı
Tekirdağ 22°: Sağanak yağışlı
Edirne 24°:Gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya 22°: Yağmurlu
Kırklareli 22°: Yağmurlu
Yalova 22°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 22°: Sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 19°: Yağmurlu
Aksaray 24°: Yer yer yağışlı
Konya: 22°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 19°: Yağmurlu
Kırıkkale 23°: Sağanak yağışlı
Çankırı 21°: Yağmurlu
Kayseri 23°: Sağanak yağışlı
Yozgat 20°: Sağanak yağışlı
Sivas 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 23°: Yağmurlu
Manisa 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Aydın 23°: Sağanak yağışlı
Çanakkale 24°: Yağmurlu
Denizli 22°: Yağmurlu
Balıkesir 23°: Yağmurlu
Uşak 16°: Yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Antalya 22°: Sağanak yağışlı
Hatay 28°: Güneşli
Mersin 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu
Isparta 18°: Yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Gaziantep 26°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 27° : Yer yer sağanak yağışlı
Mardin 26°: Parçalı bulutlu
Siirt 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Bayburt 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 19°: Yağmurlu
Giresun 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Kastamonu 19°: Yağmurlu
Sinop 17°: Yağmurlu
Karabük 22°: Yağmurlu
Ordu 21° : Yer yer sağanak yağışlı
Rize 22°: Parçalı bulutlu
Trabzon 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Zonguldak 19°: Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 22°: Yer yer yağışlı
Ardahan 20° : Yer yer sağanak yağışlı
Erzurum 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Kars: 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Tunceli 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Muş 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Şırnak 24°: Sağanak yağışlı
Van 20° : Parçalı bulutlu
Hakkari 23°: Sağanak yağışlı
YENİGÜN HABER MERKEZİ