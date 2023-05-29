Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 30 Mayıs Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 22°: Sağanak yağışlı

Bursa 21°: Sağanak yağışlı

Tekirdağ 22°: Sağanak yağışlı

Edirne 24°:Gök gürültülü sağanak yağışlı

Sakarya 22°: Yağmurlu

Kırklareli 22°: Yağmurlu

Yalova 22°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 22°: Sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 19°: Yağmurlu

Aksaray 24°: Yer yer yağışlı

Konya: 22°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 19°: Yağmurlu

Kırıkkale 23°: Sağanak yağışlı

Çankırı 21°: Yağmurlu

Kayseri 23°: Sağanak yağışlı

Yozgat 20°: Sağanak yağışlı

Sivas 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 23°: Yağmurlu

Manisa 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Aydın 23°: Sağanak yağışlı

Çanakkale 24°: Yağmurlu

Denizli 22°: Yağmurlu

Balıkesir 23°: Yağmurlu

Uşak 16°: Yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Adana 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Antalya 22°: Sağanak yağışlı

Hatay 28°: Güneşli

Mersin 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 27°: Parçalı bulutlu

Isparta 18°: Yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Gaziantep 26°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 26°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 27° : Yer yer sağanak yağışlı

Mardin 26°: Parçalı bulutlu

Siirt 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Bayburt 21°: Parçalı bulutlu

Bolu 19°: Yağmurlu

Giresun 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Kastamonu 19°: Yağmurlu

Sinop 17°: Yağmurlu

Karabük 22°: Yağmurlu

Ordu 21° : Yer yer sağanak yağışlı

Rize 22°: Parçalı bulutlu

Trabzon 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Zonguldak 19°: Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 22°: Yer yer yağışlı

Ardahan 20° : Yer yer sağanak yağışlı

Erzurum 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Kars: 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Tunceli 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Muş 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Şırnak 24°: Sağanak yağışlı

Van 20° : Parçalı bulutlu

Hakkari 23°: Sağanak yağışlı

YENİGÜN HABER MERKEZİ



