Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 3 Nisan Pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Merve Adalı oldu.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? İşte 17 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta günün puan durumu - Güncel Haberler


GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

MERVE ADALI- 18

HATİCE- 18

MERVE- 13

ÖZLEM- 7.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisi Merve Adalı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi