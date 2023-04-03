Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 3 Nisan Pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Merve Adalı oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



MERVE ADALI- 18



HATİCE- 18



MERVE- 13



ÖZLEM- 7.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisi Merve Adalı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi