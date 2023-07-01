30 Haziran 2023 reyting sonuçları! Masterchef, Gülen Gözer ve Tosun Paşa... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Cuma akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef, Gülen Gözer ve Tosun Paşa... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 30 Haziran 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Masterchef olurken, 2. sırada ise John Wick yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 JOHN WİCK ATV

3 GÜLEN GÖZLER SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX TV

5 TOSUN PAŞA SHOW TV

6 ŞİRİNLER 3 KAYIP KÖY ATV

7 ALİ KUNDİLLİ FOX

8 GÖNÜL DAĞI KURBAN TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 ŞİRİNLER 3 KAYIP KÖY ATV

3 BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR

4 GÜLEN GÖZLER SHOW TV