Resmi verilere göre, 30 Haziran Cuma günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 43,97 oldu.

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Son aylarda beklenen yağışların gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha artırıyor.

Resmi verilere göre, 30 Haziran Cuma günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 43,97 oldu.

Papuçdere Ve Kazandere Kritik Seviyede

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 24,51 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 28,53 doluluk oranına sahip. Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,03 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 5,07 oldu.

30 Haziran Tarihinde Barajlara Dair Veriler Şöyle: