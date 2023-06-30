30 Haziran Cuma Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 30 Haziran Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 30 Haziran Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eski Köye Yeni Adet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Arif V 216

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Kısmet

13:00 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Kısmet

01:00 Eski Köye Yeni Adet

03:00 Yasak Elma

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gırgıriye'de Şenlik Var

15:15 Uyanık Kardeşler

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur Adına

02:00 Ben Hur Adına

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Arif V 216

22:30 Arif V 216

01:15 İbo Show

03:00 Aramızda Kalsın

04:45 Sefirin Kızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam Peşinde

02:30 İntikam Peşinde

04:15 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:20 Akıncı Çizgi Dizi

16:40 Jumanji: Yeni Seviye

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri

21:40 Baba Parası

23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:00 Üvey Anne

04:10 Mutfak Bahane

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

11:45 Meraklı Köfteci

13:40 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

03:15 Kalk Gidelim

04:45 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem