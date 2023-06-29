Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 30 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 26°: Güneşli
İzmir 33°: Güneşli
Bursa 28°: Güneşli
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 34°: Parçalı bulutlu
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Bitlis 29°: Güneşli
Bolu 23°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 26°: Parçalı bulutlu
Aksaray 28°: Güneşli
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı