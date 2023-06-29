Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 30 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 26°: Güneşli

İzmir 33°: Güneşli

Bursa 28°: Güneşli

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 34°: Parçalı bulutlu

Muğla 32°: Güneşli

Manisa 34°: Güneşli

Karabük 26°: Parçalı bulutlu

Bitlis 29°: Güneşli

Bolu 23°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 26°: Parçalı bulutlu

Aksaray 28°: Güneşli

Ağrı 27°: Yer yer yağışlı

