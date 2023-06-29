Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 30 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 26°: Güneşli
İzmir 33°: Güneşli
Bursa 28°:  Güneşli
Adana 33°:  Parçalı bulutlu
Antalya 34°: Parçalı bulutlu
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 34°:  Güneşli
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Bitlis 29°: Güneşli 
Bolu 23°:  Parçalı bulutlu
Nevşehir 26°: Parçalı bulutlu
Aksaray 28°: Güneşli 
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı
 

Kaynak: HABER MERKEZİ