Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 30 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.
İstanbul 29°: Güneşli
Bursa 28°: Güneşli
Tekirdağ 28°: Güneşli
Edirne 32°: Güneşli
Sakarya 28°: Güneşli
Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu
Yalova 28°: Güneşli
Kocaeli 28°: Güneşli
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor. Yozgat ise yağışlı olacak.
Ankara 26°: Güneşli
Aksaray 28°: Güneşli
Konya: 27°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 26°: Güneşli
Kırıkkale 28°: Parçalı bulutlu
Çankırı 26°: Parçalı bulutlu
Kayseri 26°: Parçalı bulutlu
Yozgat 21°: Yer yer yağışlı
Sivas 21°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 26°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İzmir 33°: Güneşli
Manisa 33°: Güneşli
Muğla 30°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 31°: Güneşli
Denizli 33°: Güneşli
Balıkesir 30°: Güneşli
Uşak 28°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Isparta ve Manisa’da ise hava güneşli olacak.
Adana 33°:Parçalı bulutlu
Antalya 34°: Parçalı bulutlu
Hatay 30°: Bulutlu
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 31°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Bulutlu
Isparta 29°: Güneşli
Manisa 33°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman ise parçalı bulutlu olacak.
Gaziantep 33°: Güneşli
Adıyaman 36°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 37°: Güneşli
Mardin 35°: Güneşli
Siirt 36°: Güneşli
Şanlıurfa 38°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Sinop ise güneşli olacak.
Amasya 23°: Yağmurlu
Bayburt 18°: Yer yer yağışlı
Bolu 23°: Parçalı bulutlu
Giresun 22°: Yağmurlu
Kastamonu 23°: Parçalı bulutlu
Sinop 23°: Güneşli
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Ordu 23: Yağmurlu
Rize 24°: Sağanak yağışlı
Trabzon 24°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 27°: Yer yer yağışlı
Ardahan 19°: Yer yer yağışlı
Bitlis 29°: Güneşli
Erzurum 22°: Yer yer yağışlı
Kars 21°: Yer yer yağışlı
Malatya: 21°: Parçalı bulutlu
Tunceli 31°: Güneşli
Muş 31°: Güneşli
Şırnak 34°: Parçalı bulutlu
Van 26°: Güneşli
Hakkari 28°:Parçalı bulutlu