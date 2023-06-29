Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 30 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın güneşli olması bekleniyor. Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul 29°: Güneşli

Bursa 28°: Güneşli

Tekirdağ 28°: Güneşli

Edirne 32°: Güneşli

Sakarya 28°: Güneşli

Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu

Yalova 28°: Güneşli

Kocaeli 28°: Güneşli

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor. Yozgat ise yağışlı olacak.

Ankara 26°: Güneşli

Aksaray 28°: Güneşli

Konya: 27°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 26°: Güneşli

Kırıkkale 28°: Parçalı bulutlu

Çankırı 26°: Parçalı bulutlu

Kayseri 26°: Parçalı bulutlu

Yozgat 21°: Yer yer yağışlı

Sivas 21°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 26°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İzmir 33°: Güneşli

Manisa 33°: Güneşli

Muğla 30°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 31°: Güneşli

Denizli 33°: Güneşli

Balıkesir 30°: Güneşli

Uşak 28°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Isparta ve Manisa’da ise hava güneşli olacak.

Adana 33°:Parçalı bulutlu

Antalya 34°: Parçalı bulutlu

Hatay 30°: Bulutlu

Mersin 30°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 31°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Bulutlu

Isparta 29°: Güneşli

Manisa 33°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman ise parçalı bulutlu olacak.

Gaziantep 33°: Güneşli

Adıyaman 36°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 37°: Güneşli

Mardin 35°: Güneşli

Siirt 36°: Güneşli

Şanlıurfa 38°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Sinop ise güneşli olacak.

Amasya 23°: Yağmurlu

Bayburt 18°: Yer yer yağışlı

Bolu 23°: Parçalı bulutlu

Giresun 22°: Yağmurlu

Kastamonu 23°: Parçalı bulutlu

Sinop 23°: Güneşli

Karabük 26°: Parçalı bulutlu

Ordu 23: Yağmurlu

Rize 24°: Sağanak yağışlı

Trabzon 24°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 27°: Yer yer yağışlı

Ardahan 19°: Yer yer yağışlı

Bitlis 29°: Güneşli

Erzurum 22°: Yer yer yağışlı

Kars 21°: Yer yer yağışlı

Malatya: 21°: Parçalı bulutlu

Tunceli 31°: Güneşli

Muş 31°: Güneşli

Şırnak 34°: Parçalı bulutlu

Van 26°: Güneşli

Hakkari 28°:Parçalı bulutlu