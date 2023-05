Spordan sanata, meslek edindirmeden kültürel etkinliklere, sosyal desteklerden her kesimden ihtiyaç sahiplerine kadar sayısız faaliyete imza atan Üsküdar Belediyesi gençleri ve iş arayanları da unutmuyor. İş arayanları ve işverenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan 3. Boğaziçi İstihdam Zirvesi, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle birlikte kapılarını açtı. Projeleriyle Üsküdar’ı tüm Türkiye’de örnekle gösterilen bir ilçeye dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Boğaziçi İstihdam Zirvesi ile on binlerce kişiyi iş sahibi yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’deki istihdam merkezleri arasında 1. seçilen Üsküdar İstihdam Merkezi ile iş arayanların kariyer hayatlarına kılavuzluk eden Üsküdar Belediyesi, zirve aracılığıyla Türkiye’nin istihdamına en büyük katkılardan birini sunmuş olacak. Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi ile başta gençler olmak üzere iş arayan herkesin kariyer yolculuğuna rehberlik edecek. Üsküdar Belediyesi, 10-11 Mayıs tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen dev zirve aracılığıyla Türkiye’nin istihdam sorununa nokta atışı çözümler sunacak.

Hilmi Türkmen: ‘’18 bin vatandaşımız ve gencimizi iş sahibi yaptık’’

3. Boğaziçi İstihdam Zirvesinin açılışını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Boğaziçi İstihdam Zirvesi’nin 9 yılda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi:

‘’Üsküdar Belediyesi olarak 2014’ün mayıs ayı yani bizim ilk dönem seçildikten hemen sonra bu istihdamla ilgili, iş arayanla, işçi arayanı, çalışmak isteyenle çalıştırmak istediği elemanları bulmak isteyen iki ayrı tarafı bir araya getirmek üzere bir istihdam merkezi kurduk. Tam 9. yılımızdayız. Hedefimiz ilk 5 yılda 5 bin, ikinci 5 yılda 10 bindi. Böyle dönemde beş yılda beş bin vatandaşımıza, gencimize iş bulmak hedefiyle yola çıktık. Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle 9 yıl geride kaldı. Yaklaşık 18 bin vatandaşımızın, gencimizin iş bulmalarına yardımcı olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aslında iş bulmak İstanbul'da, bir iş kolunda çalışmak aslını sorarsanız çok zor değil. Ama tabii bizim özellikle genç kardeşlerimizin iş bulma, iş beğenme konusunda çok seçici olduklarını görüyoruz. Özellikle bize başvuranların bu istihdam merkezimize başvuranların yüzde 80’i en az yüzde 80’i illa belediyede bir kamu kurumunda çalışalım istiyorlar. Olmazsa olmazları Tabii ki takdir edersiniz ki böyle bir imkân yok.’’

Hilmi Türkmen: ‘’Üsküdar Belediyesi ve tesislerinde 3650 arkadaşımız çalışıyor’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesi’nin hizmete sunduğu tesisler ve imkânlar açısından Türkiye’nin en önde gelen belediyelerinden biri olduğunu söyledi:

‘’Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında en çok eleman çalıştıran istihdam oluşturan belediye Üsküdar Belediyesi olarak bizleriz. Şu anda bizim belediyemizde 3650 arkadaşımız çalışıyor. Bu ciddi bir rakam.. Bizim çok tesislerimiz var. Sosyal tesisi en fazla olan belediyelerden birisiyiz. 80’e yakın binamız var. 17. yüzme havuzumuzu yeni açtık. 15 tane kültür merkezimiz var. 11 tane kütüphanemiz var. 12’nciyi yeni açtık. 13 ve on dördüncüyü inşallah kandilli ve Kuzguncuk'la açıyoruz. Bunlar ciddi tesisler. Valide Sultan Gemisi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Engelsiz Yaşam Merkezi. Mesela engelsiz yaşam merkezimize 80 arkadaşımız çalışıyor. Bizim spor merkezlerinde, bilgi evlerinde, gençlik merkezlerinde 500 arkadaşımız çalışıyor. Doğa dostu dediğimiz temizlik işlerinde çalışan arkadaşımızın toplam sayısı 950. Biz Özellikle sosyal belediyecilikte, kültürel belediyecilikte, marka belediyelerden birisiyiz ve övünmek gibi olmasın. Başarılı bir belediyeyiz. Onu da kabul etmek lazım...’’

Hilmi Türkmen: ’’İki günde 2500 kişiye iş imkânı sağlanacak’’

3. Boğaziçi İstihdam Fuarı’na çok sayıda önemli firma ve kurumun katıldığını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen özellikle gençlere seslenerek ‘’bu fırsatı kaçırmayın’’ dedi.

‘’İstihdam fuarı normalde bizim işimiz değil. Devletimiz biliyorsunuz bir takım kurumları var. Mesela başta iş kur olmak üzere bu işleri takip eden, organize eden, düzenleyen iş kurumuz var. Kamu kurumları kendi ihtiyaçlarını zaman zaman belirli usullerle duyurarak alıyorlar, istihdam ediyorlar. Ama bizler AK belediyeler Vatandaşımızın ve özellikle gençlerimizin talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda onlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu istihdam merkezli fuarımız bugün ve yarın iki gün devam edecek. Burada 70 tane ülkemizin, İstanbul'umuzun köklü kurumları var. Şirketleri var. Hem kamuya ait hem özel sektöre ait çok ciddi kurumlar buralarda. 500 ayrı iş kolunda 2500’ün üzerinde açık pozisyonda eleman alacaklar buradan. 2500 yani bizim bu fuara bu iki günde on bin kişi gelse on bin tane gencimiz iş başvurusu yapsa on binin en az dörtte biri, dörtte ikisi işe girecek demektir. Burada her sektör var Lojistik, e ticaret, finans, hizmet sektörü, elektrik, bakım onarım, altyapı, üstyapı, özellikle hizmet alanında biliyorsunuz çok ciddi ihtiyaç var. ‘’

Hilmi Türkmen: ‘’ Sevgili gençler çalışmaktan asla yüksünmeyin’’

Hilmi Türkmen, açılış konuşmasında özellikle iş arayan gençlere ayrıntılı tavsiyelerde bulundu.

‘’Sevgili gençler bunu fırsat bilin. Fuarımızda firmalar, kurumlar ayağınıza gelmiş. Öyle araya birilerini sokayım da işte onlar bize destek olsun, referans olsun, derdiniz yok. Direkt bakın burada kabinlerde ilgili firmalar, yetkilileri var, insan kaynaklarından sorumluları var. Gelip burada formları dolduracaksınız, mülakat olacaksınız, sonra sizleri davet edecekler. Burada herkese yönelik imkân var. Engelli kardeşlerimize var. İlkokul mezunlarına, lise mezunlarına, üniversite mezunlarına, herkese hitap edecek şekilde muazzam bir alan oluşturulmuş durumda. Bu iki günü iyi değerlendirin. Şunu da söyleyeyim. Bizim şimdi Türkiye'de, İstanbul'da ve Üsküdar'da iş arayıp da çalışmak isteyip de çalışamayan, iş bulamadık diyen olmaz. Sıkıntı dediğim gibi biraz fazlaca seçiciyiz. Başkanım hafta sonu çalışmayın. Cumartesi pazar olmasın. Efendim mümkünse masa başı iş olsun. Mümkünse maaşımız da gayet iyi olsun. Yani evde akşama kadar yatmaktansa sevgili gençler ya da bir başlayalım, bir başlayın, korkmayın. Zaten siz işe başladıktan sonra, alın terinizle para kazanmaya başladıktan sonra çalışmanın zevkine varacaksınız. O çalışmanın morali, motivasyonu sizi mutlu edecek. İşinizin o zor kısımları artık kolay hale gelecek Maaşlar zaten biliyorsunuz asgari ücret önemli oranda artırıldı ama daha da artacak inşallah. Şimdi özellikle iş arayan gençlerimize sesleniyorum. Bir ağabeyiniz olarak sesleniyorum. Sevgili gençler çalışmanın ayıp olmaz çalışmaktan asla yüksünmeyin. Üzülmeyin, işimiz bize yakışmıyor vs.. Neden yakışmıyor? Size her iş yakışır ama tembellik yakışmaz. Belli yaşa gelmişsiniz, belli okullar bitirmişsiniz. Hala annenizden babanızdan harçlık almak aslında yakışmaz. Siz genç yaşta sağlığınız yerindeyken çalışacaksınız. Aile bütçesinden katkıda bulunacaksınız. Hatta bekârsanız yavaş yavaş evliliğinize hazırlık yapacaksınız sevgili gençler. Şu anda özellikle bekâr olanlar için söylüyorum. Evde kira ödemek size ait değil. Faturalar size ait değil. Aldığınız cebinize. Hatta biriktirebilirsiniz. Bunlar zor işler değil. ‘’