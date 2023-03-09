Ön elemede, 75. Cannes Film Festivali’ne katılan iki uzun metraj film de yarışacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin yarışma bölümlerine başvurular tamamlandı. 1- 4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, Festival Direktörlüğü’nü Yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı festivale bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na 218 film başvururken, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda da 1654 kısa film yarışacak.

CANNES’TEN İSTANBUL’A…

Festivalde ön jüri karşısına çıkacak filmler arasında, 75. Cannes Film Festivali'nde yarışan iki uzun metraj film de yer alıyor. Cannes’te Altın Kamera Ödülü’nü kazanan “Plan 75” ile “Vesper” jüri karşısına çıkacak. Festival yönetimi tarafından belirlenen sektör profesyonellerinden oluşan ön jürinin yapacağı eleme sonucunda ise; 8 uzun metraj film ile 8 kısa film finale kalacak.

Distopya türüne dikkat çekmek, ülke sinemamız içerisinde distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratmak amacıyla gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümlerine, yalnızca “distopya” türünde uluslararası uzun metraj ve kısa filmler katılabiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ