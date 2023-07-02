Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz Pazartesi. Bu nedenle, 3 Temmuz Pazartesi günü SGK müdürlükleri gece 24.00'e kadar çalışacak.

Borç Yapılandırma Nedir?

Borç yapılandırma, vatandaşların kamuya olan borç, prim,öğrenim kredisi ve cezaların bir kısmının ya da faizlerinin veya faizlerinin bir kısmının silinip yeniden taksitlendirilip düzenlenmesidir.

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında?

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Borç Yapılandırmasında Kaç Ay Vade Var?

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.