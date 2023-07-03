3 Temmuz Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 3 Temmuz Pazartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 3 Temmuz Pazartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:15 Yerli Sinema Sonsuza Dek Nedime
00:15 Yerli Sinema Çember: Gün Doğmadan
02:00 Yerli Sinema Çember: Gün Doğmadan
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Senede Bir Gün
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
16:15 Yeni Dizi Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı
02:30 Maviye Sürgün
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
22:20 Yabancı Sinema Anne
01:25 Üvey Anne
04:45 Yabancı Sinema Barut Kokteyli
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Deliha 2
22:00 Yerli Sinema Deliha 2
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Sefirin Kızı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
09:10 Benim Güzel Ailem
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tozkoparan İskender Gölge
21:10 Küçük Dahi İbn-i Sina
22:30 Tozkoparan İskender Gölge
23:40 Küçük Dahi İbn-i Sina
00:45 Kendi Düşen Ağlamaz
02:55 Benim Güzel Ailem
05:10 Şehirden Uzakta
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem