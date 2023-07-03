3 Temmuz Pazartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 3 Temmuz Pazartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 3 Temmuz Pazartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:15 Yerli Sinema Sonsuza Dek Nedime

00:15 Yerli Sinema Çember: Gün Doğmadan

02:00 Yerli Sinema Çember: Gün Doğmadan

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Senede Bir Gün

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

16:15 Yeni Dizi Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı

02:30 Maviye Sürgün

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

22:20 Yabancı Sinema Anne

01:25 Üvey Anne

04:45 Yabancı Sinema Barut Kokteyli

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Deliha 2

22:00 Yerli Sinema Deliha 2

00:00 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

04:30 Sefirin Kızı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:10 Benim Güzel Ailem

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tozkoparan İskender Gölge

21:10 Küçük Dahi İbn-i Sina

22:30 Tozkoparan İskender Gölge

23:40 Küçük Dahi İbn-i Sina

00:45 Kendi Düşen Ağlamaz

02:55 Benim Güzel Ailem

05:10 Şehirden Uzakta

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem