Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 3 Temmuz Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 33°: Parçalı bulutlu
İzmir 33°: Güneşli
Bursa 32°: Parçalı bulutlu
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 29°: Güneşli
Muğla 30°: Güneşli
Manisa 36°: Parçalı bulutlu
Karabük 34°: Parçalı bulutlu
Bitlis 30°: Güneşli
Bolu 29°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 32°: Güneşli
Aksaray 34°: Güneşli
Ağrı 29°: GüneşliKaynak: HABER MERKEZİ