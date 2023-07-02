Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 3 Temmuz Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 33°: Parçalı bulutlu

İzmir 33°: Güneşli

Bursa 32°: Parçalı bulutlu

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 29°: Güneşli

Muğla 30°: Güneşli

Manisa 36°: Parçalı bulutlu

Karabük 34°: Parçalı bulutlu

Bitlis 30°: Güneşli

Bolu 29°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 32°: Güneşli

Aksaray 34°: Güneşli

Ağrı 29°: Güneşli