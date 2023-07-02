Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 3 Temmuz Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havayer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli ise yağışlı olacak.

İstanbul 31°: Güneşli

Bursa 32°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 31°: Parçalı bulutlu

Edirne 32°: Yer yer yağışlı

Sakarya 32°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Yalova 32°: Güneşli

Kocaeli 33°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 33°: Parçalı bulutlu

Aksaray 34°: Güneşli

Konya: 33°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 33°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 34°: Parçalı bulutlu

Çankırı 33°: Parçalı bulutlu

Kayseri 33°: Güneşli

Yozgat 30°: Güneşli

Sivas 29°: Güneşli

Nevşehir 32°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 33°: Güneşli

Manisa 36°: Parçalı bulutlu

Muğla 30°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 33°: Parçalı bulutlu

Denizli 37°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 34°: Parçalı bulutlu

Uşak 32°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Kahramanmaraş ise güneşli olacak.

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 29°: Güneşli

Hatay 32°: Bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 37°: Güneşli

Isparta 32°: Parçalı bulutlu

Manisa 36°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 36°: Güneşli

Adıyaman 38°: Güneşli

Diyarbakır 39°: Güneşli

Mardin 37°: Güneşli

Siirt 38°: Güneşli

Şanlıurfa 39°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kastamonu ise yağışlı olacak.

Amasya 36°: Güneşli

Bayburt 28°: Güneşli

Bolu 29°: Parçalı bulutlu

Giresun 27°: Güneşli

Kastamonu 21°: Yer yer yağışlı

Sinop 25°: Parçalı bulutlu

Karabük 34°: Parçalı bulutlu

Ordu 28: Güneşli

Rize 28°: Güneşli

Trabzon 27°: Güneşli

Zonguldak 28°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.

Ağrı 29°: Güneşli

Ardahan 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Bitlis 30°: Güneşli

Erzurum 27°: Parçalı bulutlu

Kars 26°: Parçalı bulutlu

Malatya: 34°: Güneşli

Tunceli 33°: Güneşli

Muş 32°: Güneşli

Şırnak 34°: Güneşli

Van 28°: Güneşli

Hakkari 30°: Güneşli