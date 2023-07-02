Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 3 Temmuz Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havayer yer güneşli , yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli ise yağışlı olacak.
İstanbul 31°: Güneşli
Bursa 32°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 31°: Parçalı bulutlu
Edirne 32°: Yer yer yağışlı
Sakarya 32°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Yalova 32°: Güneşli
Kocaeli 33°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 33°: Parçalı bulutlu
Aksaray 34°: Güneşli
Konya: 33°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 33°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 34°: Parçalı bulutlu
Çankırı 33°: Parçalı bulutlu
Kayseri 33°: Güneşli
Yozgat 30°: Güneşli
Sivas 29°: Güneşli
Nevşehir 32°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 33°: Güneşli
Manisa 36°: Parçalı bulutlu
Muğla 30°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 33°: Parçalı bulutlu
Denizli 37°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 34°: Parçalı bulutlu
Uşak 32°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Kahramanmaraş ise güneşli olacak.
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 29°: Güneşli
Hatay 32°: Bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 37°: Güneşli
Isparta 32°: Parçalı bulutlu
Manisa 36°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 36°: Güneşli
Adıyaman 38°: Güneşli
Diyarbakır 39°: Güneşli
Mardin 37°: Güneşli
Siirt 38°: Güneşli
Şanlıurfa 39°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kastamonu ise yağışlı olacak.
Amasya 36°: Güneşli
Bayburt 28°: Güneşli
Bolu 29°: Parçalı bulutlu
Giresun 27°: Güneşli
Kastamonu 21°: Yer yer yağışlı
Sinop 25°: Parçalı bulutlu
Karabük 34°: Parçalı bulutlu
Ordu 28: Güneşli
Rize 28°: Güneşli
Trabzon 27°: Güneşli
Zonguldak 28°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 29°: Güneşli
Ardahan 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 30°: Güneşli
Erzurum 27°: Parçalı bulutlu
Kars 26°: Parçalı bulutlu
Malatya: 34°: Güneşli
Tunceli 33°: Güneşli
Muş 32°: Güneşli
Şırnak 34°: Güneşli
Van 28°: Güneşli
Hakkari 30°: Güneşli