Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 21°: Parçalı bulutlu

Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 18°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Edirne 20°:  Çok bulutlu

Kırklareli 17° :  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Yalova 24°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 19°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın  parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 19°:  Parçalı bulutlu

Aksaray 19°: Parçalı bulutlu

Konya: 20°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 19°: Parçalı bulutlu

Çankırı 20°: Parçalı bulutlu

Kayseri 15°: Parçalı bulutlu

Yozgat 12°:  Parçalı bulutlu

Sivas 13°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 27°:  Parçalı bulutlu

Manisa 26°:  Parçalı bulutlu

Aydın 25°:  Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Çanakkale 22° :Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Balıkesir 25°:  Parçalı bulutlu

Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 23°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 27°: Parçalı bulutlu

Antalya 27°: Parçalı bulutlu

Hatay 25°: Parçalı bulutlu

Mersin 27°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 26°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 24°: Parçalı bulutlu

Isparta 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 19°: Güneşli

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Diyarbakır 19° : Güneşli

Mardin 13°:  Güneşli

Siirt 24°: Güneşli

Şanlıurfa 24°:  Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 18°: Parçalı bulutlu

Bayburt 4°: Parçalı bulutlu

Bolu 20°:  Parçalı bulutlu

Kastamonu 18°:  Parçalı bulutlu

Sinop 21°:  Parçalı bulutlu

Rize 15°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 13°:  Güneşli

Zonguldak 21°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 8°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 5° : Hava açık ve yer yer hafif kar yağışlı

Erzurum 3°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yer yer kar yağışlı

Kars: 7°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen kar ya da sulu kar yağışlı

Malatya: 18°:  Güneşli

Tunceli 15°: Güneşli

Van 9° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 12° : Parçalı bulutlu

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