Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 21°: Parçalı bulutlu
Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Edirne 20°: Çok bulutlu
Kırklareli 17° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Yalova 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 19°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 19°: Parçalı bulutlu
Aksaray 19°: Parçalı bulutlu
Konya: 20°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 23°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 19°: Parçalı bulutlu
Çankırı 20°: Parçalı bulutlu
Kayseri 15°: Parçalı bulutlu
Yozgat 12°: Parçalı bulutlu
Sivas 13°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 27°: Parçalı bulutlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu
Aydın 25°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Çanakkale 22° :Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Balıkesir 25°: Parçalı bulutlu
Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 23°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Parçalı bulutlu
Antalya 27°: Parçalı bulutlu
Hatay 25°: Parçalı bulutlu
Mersin 27°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 26°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 24°: Parçalı bulutlu
Isparta 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 19°: Güneşli
Diyarbakır 19° : Güneşli
Mardin 13°: Güneşli
Siirt 24°: Güneşli
Şanlıurfa 24°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 18°: Parçalı bulutlu
Bayburt 4°: Parçalı bulutlu
Bolu 20°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 18°: Parçalı bulutlu
Sinop 21°: Parçalı bulutlu
Rize 15°: Parçalı bulutlu
Trabzon 13°: Güneşli
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 8°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ardahan 5° : Hava açık ve yer yer hafif kar yağışlı
Erzurum 3°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yer yer kar yağışlı
Kars: 7°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen kar ya da sulu kar yağışlı
Malatya: 18°: Güneşli
Tunceli 15°: Güneşli
Van 9° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 12° : Parçalı bulutlu
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