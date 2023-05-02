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Van 9° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 7°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen kar ya da sulu kar yağışlı

Erzurum 3°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yer yer kar yağışlı

Ardahan 5° : Hava açık ve yer yer hafif kar yağışlı

Ağrı 8°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Isparta 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 22° :Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 25°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Kocaeli 19°: Çok bulutlu

Yalova 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 17° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 20°: Çok bulutlu

Tekirdağ 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bursa 26° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde bulutlu olması bekleniyor.