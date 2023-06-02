Edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlayan ve İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarı olan, ‘3. Kartal Kitap Fuarı’ edebiyatseverlere kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün, Kartal’ın ve İstanbul’un kültür-sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz.” dedi.

Kartal Meydanı’nda bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ve 100’e yakın yayınevinin yer aldığı kitap fuarının açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; siyasi partilerin ilçe başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, 3. Kartal Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesini fuara katılan öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, yazarlar ve okuyucular bir araya gelecek.

“Kültür-Sanata Yeni Bir Canlılık Kazandırıyoruz”

Açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 3. Kartal Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; “Bugün, Kartal’ın ve İstanbul’un kültür-sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Öğrencilerimiz ve tüm gençlerimiz ile birlikte, kültür-sanat dolu bir hafta bizleri bekliyor. 90’a yakın yayınevi ile edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlıyoruz. Sadece Kartallı komşularımızı değil, tüm İstanbullu edebiyatseverlerimizi fuarımıza bekliyoruz.” diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Gökhan Yüksel, fuarda stant açan yayınevlerini gezerek, uzun süre sohbet etti.

3. Kartal Kitap Fuarı’nın açılışında bugün; Şermin Yaşar, Onur Öymen ve Beşir Ayvazoğlu gibi isimler okuyucularla buluşacak.

3. Kartal Kitap Fuarı, 11 Haziran Pazar gününe kadar Kartal Meydanı’nda konuklarını ağırlayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ