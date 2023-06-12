Kartal Meydanı’nda 7000 bin metrekareden fazla bir alana kurulan, 100’e yakın yayınevi ile yüzlerce yazar ve sanatçının katıldığı fuarın son günü, yine birinden değerli yazarlara ve binlerce okuyucuya ev sahipliği yaptı.

Önceki gün gerçekleşen Ahmet Ümit, Altan Öymen, Murat Ağırel ve Timur Soykan gibi yazarların söyleşileri ve akşam Sunay Akın’ın dinleyenleri hayret ve şaşkınlık içinde bırakan “Şiirli Yastık” gösterisinin ardından, fuarın son gününde de Kartallılar akın akın stantları ve etkinlik alanını doldurdu. Yazarlar, fuar içinde çok uzun imza kuyruklarına neden olurken, fuarda yoğun kalabalık yaşandı.

3. Kartal Kitap Fuarı’nda Pazar gününün ilk etkinliği yazarlar; Semih Öztürk, Yavuz Türk, Gülhan Tuba Çelik’in Serkan Türk moderatörlüğünde gerçekleştirdiği söyleşisi ile başladı.

Her 3 yazar da yazın serüvenleri ve ortaya koydukları eserlerdeki ince detaylar ile ilgili bilgiler verdi. Yazarlar daha sonra okuyucuları ile yayınevi standında buluşarak kitaplarını imzaladı.

Günün bir sonraki söyleşisi ise yazarlığının yanı sıra müzik alanındaki eserleri ile de tanınan Umay Umay oldu. Karadeniz Bölgesi’nde bir köyde yaşamını sürdüren sanatçı, hem toprakla ilişkisini hem de bu süreçteki yazarlık deneyimlerini paylaştı ve müzikle ilgili de yeni projelerinden bahsetti.

2 Haziran’da açıldıktan sonra Kartal’a büyük bir heyecan ve renk katan Kartal 3. Kitap Fuar’ı, KE sahnesinin bir sonraki konuğu ise deneyimli TV programcısı, belgesel yapımcısı ve yazar Banu Avar oldu.

Avar sahnede dinamik bir konuşma gerçekleştirerek hem stratejik siyasetten hem de ülkemizdeki koşulları irdeleyen çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Yazar Ömür Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi sırasında çocukluğunun Kartal’da geçtiğini ve Yakacık’ta ilkokulu okuduğunu belirten Avar’a, söyleşi sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından günün anısında kalem hediye edildi.

Kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel, Banu Avar’ın bir Kartallı olmasından büyük gurur duyduklarını ifade ederek Banu Avar gibi pek çok aydın ve yazarı Kartal’da ağırlamaktan ve okuyucuları ile buluşturmaktan onur duyduklarını söyledi.

Metrelerce Uzunluğunda İmza Kuyruğu

2024’de tekrar açılmak üzere bu yıl için okuyuculara veda eden fuarın son konuklarından biri de yazdığı tarihi incelemeler ve stratejik analizler ile bilinen Erol Mütercimler oldu.

KE sahnesinden okurlara seslenen Mütercimler, başta seçimler olmak üzere pek çok farklı konuda değerlendirmeleri ve stratejik incelemelerini paylaştı. Daha sonra okurları için eserlerini imzalayan Mütercimler için metrelerce uzunlukta imza kuyruğu oluştu.

KE sahnesinde gün boyunca devam eden söyleşilerin bir diğer konuğu ise tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Söyleşi sonunda kitaplarını da imzalayan Meydan, konuşmasında okuyucularını adeta tarihin sırlarla dolu köşelerine taşıdı ve ilginç pek çok anekdotu anlattı.

Meydan’ın ardından KE sahnesinin misafiri tiyatro yönetmeni Dr. Erdal Yıldırım oldu. Sahne, tiyatro ve tiyatro eserlerinim konuşulduğu keyifli sohbetin ardından, belgesel yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Cumhuriyet’in 100. Yılına Selam” adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Özgentürk, Cumhuriyet’in ilanın ardından yaşanan gerçek hayat hikâyelerini anlattı ve günümüze dek uzanan bazı isimlerle ilgili kısa bilgiler aktardı.

Ali Altay, Fuara Katılan Kartallılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

3. Kartal Kitap Fuarı’nın ve günün son etkinliği ise Ali Altay konseri oldu. “Şairlerin Kaleminden Umuda Şarkılar” adlı konser, tüm katılımcıların beğenisi kazandı.

Şairlerin birbirinden anlamlı dizelerinin notayla buluşarak bir kez daha hayat bulduğu şarkılar, Kartal Kitap Fuarı’na anlamlı bir veda oldu. Nazım Hikmet’ten Cem Karaca’ya, Yusuf Hayaloğlu’ndan Zülfü Livaneli’ye pek çok şair ve sanatçının dillere pelesenk olmuş eserlerini seslendiren Altay, fuara katılan Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri ailesi ile birlikte izleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de kapanışta sanatçılara teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Yüksel, Kartal 3. Kitap Fuarı’na katkıda bulunan, destek veren, emek harcayan ve bizzat katılan herkese teşekkür ederek 2024 yılında tekrar buluşmayı temenni etti.