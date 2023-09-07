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Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde açılış seremonisi ile başlayan organizasyon öncesi tüm sporculara anı plaketi verildi.

Erkek, kadın, genç ve artistik bilardo olmak üzere 4 kategoride yapılacak şampiyona 23 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, yaptığı açıklamada, organizasyonda yerli yabancı 128 sporcunun yarışacağını söyledi.

Organizasyonda 16 Türk sporcunun da mücadele edeceğini aktaran Ercan, "Hedefimiz tüm branşlarda altın almak. Dünyanın en iyi bilardo tesislerinden birine sahibiz. Burada artık uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapabiliyoruz." dedi.