MEMUR MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Memur maaşlarına ek zam yapılması gibi bir gündem maddesi şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında sözleşme gereği enflasyon farkına göre yeniden belirleniyor. Yeni yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon oranları memur maaşlarına direkt olarak etki edecek.

Son olarak 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ