Güneşte kalmış çikolata gibi eriyoruz…

Emeklilerden bahsediyorum…

Ben de emekliyim…

Hatta rahmetli Özal’ın çıkardığı “Süper Emekli”ydim…

Şimdiler de ise, “Garabin Emekli” olduk…

Eeee, haksız da değiller!..

Hastane ve ilaç masrafları arttı!..

Allah’tan 65 yaşını epey geçtik de toplu ulaşıma şimdilik para vermiyoruz…

Bir de gezebilsek, iyi olacak!..

Gelelim emekli maaşlarına…

1988’de “Süper Emekli” olduğumda 375 bin lira alıyordum…

1988’de “Asgari Ücret”, 126 bin lira idi…

Yani benim emekli maaşım yaklaşık 3 asgari ücretti…

Geçen sene emekli maaşım yaklaşık 6.500 lira idi…

Asgari ücret ise, 5.500 lira idi…

Yani, emekli maaşım asgari ücretten bin lira fazla idi…

Gelelim son emekli maaşıma 8 bin lira…

Asgari ücret 8.500 lira…

Düştük mü Asgari Ücret’in 500 lira altına?..

Benden 4 yaş küçük Sayın Cumhurbaşkanımız farkında mı acaba?..

Yoksa, “Şükret haline 5.500 lira Asgari Ücret alan var” mı diyecek?..

Haksız da değil, bugünlere de şükür…

Ne demişler, “Beterin beteri var!”…

1 Mayıs Bahar Bayramı’nda emeklilere yüzde 15 zam yapılacağı duyumunu aldım…

Tabii 1 Mayıs’a ulaşabilirsek!..

Bence her yıl seçim yapılmalı!..

“Gerçekler” acıdır, acı...