Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 29 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın hafif gökgürültülü ve yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul: 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa 23°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Tekirdağ 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 26°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 25°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Yalova 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Konya: 20°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kırıkkale 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Manisa 24°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 26°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Balıkesir 22°: Hava bulutlu ve hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.
Adana 31°: Hava açık ve yağmurlu
Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Hatay 30°: Hava açık ve yağmurlu
Mersin 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Osmaniye 31°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Isparta 18°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Gaziantep 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Adıyaman 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır 28° : Yağmurlu
Mardin 24°: Bulutlu ve yer yer yağmurlu
Siirt 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 31°: Yer yer yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Yer yer yağmurlu
Bayburt 28°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Bolu 29°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Giresun 21°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Sinop 17°: Bulutlu
Karabük 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Ordu 21° : Sağanak yağışlı
Rize 23°: Sağanak yağışlı
Trabzon 21°: Yer yer yağmurlu
Zonguldak 18°: Bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 16°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Ardahan 18° : Gökgürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 18°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kars: 19°:Gökgürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Tunceli 22°: Yağmurlu
Muş 20°: Yağmurlu
Şırnak 24°: Yağmurlu
Van 19° : Sağanak yağışlı
Hakkari 19° : Gökgürültülü sağanak yağışlı
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