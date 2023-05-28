Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 29 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın hafif gökgürültülü ve yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul: 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Bursa 23°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Tekirdağ 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Edirne 26°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Sakarya 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 25°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Yalova 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Konya: 20°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Kırıkkale 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Çankırı 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Sağanak yağışlı

Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 24°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale 26°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Balıkesir 22°: Hava bulutlu ve hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Uşak 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.

Adana 31°: Hava açık ve yağmurlu

Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Hatay 30°: Hava açık ve yağmurlu

Mersin 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Osmaniye 31°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Isparta 18°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Gaziantep 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Adıyaman 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır 28° : Yağmurlu

Mardin 24°: Bulutlu ve yer yer yağmurlu

Siirt 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa 31°: Yer yer yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Yer yer yağmurlu

Bayburt 28°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Bolu 29°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Giresun 21°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Sinop 17°: Bulutlu

Karabük 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Ordu 21° : Sağanak yağışlı

Rize 23°: Sağanak yağışlı

Trabzon 21°: Yer yer yağmurlu

Zonguldak 18°: Bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 16°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Ardahan 18° : Gökgürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 18°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Kars: 19°:Gökgürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Tunceli 22°: Yağmurlu

Muş 20°: Yağmurlu

Şırnak 24°: Yağmurlu

Van 19° : Sağanak yağışlı

Hakkari 19° : Gökgürültülü sağanak yağışlı

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