1 Nisan 2023 Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:45 Kapımdaki Dedektif

14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

15:45 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Iron Man 3

22:30 Orta Sayfa

01:00 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 Yabancı Sinema Iron Man 3

06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

07:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

05:30 Canım Annem

06:15 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:30 45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Yadigar

01:45 Kuşlarla Yolculuk

02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:30 Sahur Bereketi

05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi