1 Nisan 2023 Cumartesi bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:45 Kapımdaki Dedektif
14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
15:45 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Iron Man 3
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Yabancı Sinema Iron Man 3
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
07:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem
06:15 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:30 45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Yadigar
01:45 Kuşlarla Yolculuk
02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi