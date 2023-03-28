29 Mart 2023 Çarşamba yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Çarşamba günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

07:15 - Çalar Saat 1

0:15 - Ekonomi Arası

10:20 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 - En Hamarat Benim

15:45 - Adım Farah

17:15 - Yalnız Kalpler

19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 - Adım Farah

23:30 - Ego

06:15 - Mevlid ve Süleyman Çelebi 

07:00 - Hz. Ömer

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

18:45 - Atv Ana Haber

19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 - Kuruluş Osman

22:00 - Cumhurbaşkanı Özel

23:45 - Bir Küçük Gün Işığı

06:00 - Baba

 08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Ailecek Şaşkınız

22:15 - Güldür Güldür Show

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 - Toprak İle Fidan

17:00 - Söz 18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Çöp Adam

06:15 - Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama / Canlı

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor 2023

06:18 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 - Vuslat

08:45 - Bu Toprağın Sesi

10:25 - 1 Çorba

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

15:40 - 1 Çorba

15:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 - İddiaların Aksine

17:45 - Ana Haber

18:15 - Ramazan Sevinci

19:50 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

22:55 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
 