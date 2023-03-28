Yoga, fiziksel ve zihinsel sağlığa nasıl katkı sağlar?

Bir yoga seansı sırasında sık kullanılan "Om" (Aum) mantrasının anlamı ve amacı nedir?

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