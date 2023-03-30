Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 30 Mart Perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 30 Mart Perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı belli olacak.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini belirleyecekler.

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ÖZLEM -

HATİCE-

MERVE-

EDA -

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi