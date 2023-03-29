Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 29 Mart Çarşamba bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 29 Mart Çarşamba günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecekler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi