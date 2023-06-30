29 Haziran 2023 reyting sonuçları! MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Perşembe akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 29 Haziran 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları...

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Haziran Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3. sırada ise “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber” yer aldı.