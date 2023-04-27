Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 12°: Çok bulutlu
Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 15°: Parçalı bulutlu
Edirne 15°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 14° : Parçalı bulutlu
Yalova 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kocaeli 11°: Hava bulutlu ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aksaray 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Konya: 7°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Eskişehir 5°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kırıkkale 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Çankırı 10°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kayseri 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Yozgat 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Sivas 16°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 17°: Parçalı bulutlu
Manisa 15°: Parçalı bulutlu
Aydın 15°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 15° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 14°: Parçalı bulutlu
Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 10°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)
Antalya 16°: Hava açık ve yağmurlu
Hatay 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Mersin 20°: Yer yer yağmurlu
Osmaniye 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 21°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 19°: Çok bulutlu
Siirt 25°: Çok bulutlu
Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 17°: Yoğun sağanak yağmurlu
Bolu 6°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Sinop 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Rize 16°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Trabzon 16°: Hava açık ve yağmurlu
Zonguldak 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 13° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 15°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 15°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 21°: Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Van 17° : Çok bulutlu
Hakkari 17° : Parçalı bulutlu
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