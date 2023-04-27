Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Van 17° : Çok bulutlu

Tunceli 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Malatya: 21°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 15°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 15°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 13° : Hava açık ve yağmurlu

Ağrı 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

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Trabzon 16°: Hava açık ve yağmurlu

Rize 16°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Sinop 15°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 6°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 25°: Çok bulutlu

Mardin 19°: Çok bulutlu

Adıyaman 21°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Osmaniye 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Hatay 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Antalya 16°: Hava açık ve yağmurlu

Adana 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sivas 16°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Yozgat 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Kayseri 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Çankırı 10°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırıkkale 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Eskişehir 5°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Konya: 7°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Aksaray 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Ankara 9°: Hava bulutlu ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Kocaeli 11°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Yalova 13°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

İstanbul: 12°: Çok bulutlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.