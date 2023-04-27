Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 12°: Çok bulutlu

Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 15°:  Parçalı bulutlu

Edirne 15°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 14° :  Parçalı bulutlu

Yalova 13°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kocaeli 11°: Hava bulutlu ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 9°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Aksaray 12°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Konya: 7°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Eskişehir 5°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kırıkkale 11°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Çankırı 10°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kayseri  12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Yozgat 11°:  Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Sivas 16°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 17°:  Parçalı bulutlu

Manisa 15°:  Parçalı bulutlu

Aydın 15°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 15° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 14°:  Parçalı bulutlu

Bursa 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 10°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)

Antalya 16°: Hava açık ve yağmurlu

Hatay 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Mersin  20°:  Yer yer yağmurlu

Osmaniye 22°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 21°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 19°:  Çok bulutlu

Siirt 25°: Çok bulutlu

Şanlıurfa 26°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 17°: Yoğun sağanak yağmurlu

Bolu 6°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 9°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Sinop 15°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Rize 16°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Trabzon 16°:  Hava açık ve yağmurlu

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Zonguldak 11°:  Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer  açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 16°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 13° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 15°:  Hava açık ve yağmurlu

Kars: 15°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 21°:  Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 19°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Van 17° : Çok bulutlu

Hakkari 17° : Parçalı bulutlu

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