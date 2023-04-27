28 Nisan cuma yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:45 Çalar Saat
- 10:45 Gülcemal
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Tetikçinin Oğlu
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 THOR
- 22:30 Orta Sayfa
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Mige Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:10 Ateş Kuşları
- 08:00 Bu Sabah
- 10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 12:00 Kızılcık Şerbeti
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 20:00 Yalı Çapkını
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 23:15 Tuzak
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Kalk Gidelim
- 16.35 Seksenler
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi