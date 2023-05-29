'28 Mayıs sonrası altın dolar ne olacak? Seçim sonrası dolar altın tahmini... GÜNCEL ALTIN DOLAR FİYATI' sorusunun cevabı internet üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşen ve Erdoğan'ın kazanmasıyla ülkenin ekonomisi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Birikimlerini köşede tutan vatandaşlar, altın ve dolar kurunun son halini yakından takip ediyor. Uzman isimlerin verdiği tahminler ve yorumlar vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği konusunda yardımcı oluyor. Finans Analist İslam Memiş, 28 Mayıs sonrası için yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Peki dolar ne kadar oldu? Altında son durum nedir? İşte tüm detaylar...

SEYRİNİ KORUYOR

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, altın ve doların rekor kıracağına yönelik söylentiler piyasalarda hareketlilik yaratmaya devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında, yatırımcılar altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönelmeye başladılar. Ancak, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte altın kısa süreli bir artış yaşarken dolar ise yatay seyrini korudu. Borsa ise ani değer kayıplarıyla mücadele etmek zorunda kaldı ve devre kesiciler devreye girdi.

Ayrıca, Memiş borsadaki değer kayıplarının devre kesicilerin çalışmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun, yatırımcıların piyasalardaki volatiliteye tepki olarak hisse senetlerini satmalarına neden olduğunu ve bu da borsadaki düşüşleri hızlandırdığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde borsanın istikrar kazanması için siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması gerektiğini ifade etti.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI

Bugün altının gram fiyatı, düşüşle başladı ve 1.272 lira seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Ancak, dünkü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak altının gram fiyatı yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan günü tamamladı.

Saat 10.40 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,24 altında, 1.272 liradan işlem görüyor. Bu durum, sabah saatlerinde altının değer kaybetmesine işaret ediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını ise 8.450 liradan satılıyor.

KURLARDA DALGALI SEYİR

Bugün dolar/TL, yükselişle başlayarak 19,7090 seviyelerinde işlem görüyor. Dünkü yükseliş eğilimi devam eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 19,6701 seviyesinden günü tamamladı.

Saat 11.00 itibarıyla dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasıyla yüzde 0,2 artışla 19,7090 seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, doların Türk lirası karşısında değer kazandığını gösteriyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,4660 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 24,6600 seviyesinden satılıyor.

Dolar ve diğer döviz kurları, birçok faktörden etkilenir ve küresel piyasalardaki hareketlilik, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler gibi unsurlar döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir. Dolar/TL'nin yükseliş eğilimini sürdürmesi, döviz piyasasındaki belirsizliklerin devam ettiğine işaret edebilir.

BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puana geriledi.

İSLAM MEMİŞ SIRALAMA YAPTI!

Öte yanda İslam Memiş birikimi olanlar için yatırım sıralaması yaptı. Memiş, şu sıralar borsaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek ardından gram altın ve dövizin geldiğini ifade etti. “Memiş şunları kaydetti: Altın fiyatlarında ufak tefek düzeltmeler olabilir. 2 gün içinde 154 lira değer kaybeden gram altın kısa vadeli yukarı yönlü tepki de yapacaktır. Altının yüzde 50 alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırımcı içinde alınabilir olarak görüyorum. Bu yıl içinde 1554’ye yönelik ataklar görebiliriz.”

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 19,92 (Alış) - 19,97 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,97 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.248,57

Gram altın satış: 1.249,93

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.250,00

Çeyrek altın satış: 2.343,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.487,00

Yarım altın satış: 4.715,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.988,00

Tam altın satış: 9.402,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.260,00

Cumhuriyet altını satış: 9.400,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.223,00

Ata altın satış: 9.714,00